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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200820/1576025808.html
На поддержку Липецких аграриев выделили 4,2 млрд рублей
Власти Липецкой области в текущем году направят 4,2 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов на финансирование программ... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:48
2020-08-20T11:48
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 20 авг — РИА Новости</strong>. Власти Липецкой области в текущем году направят 4,2 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов на финансирование программ агропромышленного-комплекса, сообщил РИА Новости глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, область ежегодно укрепляет позиции в рейтинге субъектов РФ – лидеров по развитию сельского хозяйства. Господдержка выделяется на развитие растениеводства, животноводства, фермерам и кооперативам, на комплексное развитие сельских территорий, на региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, а также на льготное кредитование до 5% по инвестиционным и краткосрочным кредитам до одного года. Непосредственным получателям уже перечислено 2,3 миллиарда рублей, или 54% предусмотренного лимита.Артамонов отметил, что полностью бюджетные ассигнования, а это почти 200 миллионов рублей, доведены до предприятий всех форм собственности, занимающихся производством молока. Также в полном объеме оказана господдержка на развитие семейных животноводческих ферм, начинающим фермерам, сельхозкооперативам на развитие материально-технической базы. Общая сумма финансирования по этим направлениям составила 143,8 миллиона рублей. Кроме того, начинающим фермерам дополнительно выделили 30,8 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов."У нас высокий уровень самообеспеченности продовольственными товарами. Продолжить положительную динамику в агропромышленном комплексе позволяет рост государственной поддержки, повышение ее эффективности. При этом высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни селян и повышении их благосостояния", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20200820/1576022029.html
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игорь артамонов

На поддержку Липецких аграриев выделили 4,2 млрд рублей

11:48 20.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЛИПЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Власти Липецкой области в текущем году направят 4,2 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов на финансирование программ агропромышленного-комплекса, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, область ежегодно укрепляет позиции в рейтинге субъектов РФ – лидеров по развитию сельского хозяйства. Господдержка выделяется на развитие растениеводства, животноводства, фермерам и кооперативам, на комплексное развитие сельских территорий, на региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, а также на льготное кредитование до 5% по инвестиционным и краткосрочным кредитам до одного года.
Непосредственным получателям уже перечислено 2,3 миллиарда рублей, или 54% предусмотренного лимита.
Артамонов отметил, что полностью бюджетные ассигнования, а это почти 200 миллионов рублей, доведены до предприятий всех форм собственности, занимающихся производством молока. Также в полном объеме оказана господдержка на развитие семейных животноводческих ферм, начинающим фермерам, сельхозкооперативам на развитие материально-технической базы. Общая сумма финансирования по этим направлениям составила 143,8 миллиона рублей. Кроме того, начинающим фермерам дополнительно выделили 30,8 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов.
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10:47Липецкая область
В Липецкой области планируют собрать 50 тысяч тонн яблок
"У нас высокий уровень самообеспеченности продовольственными товарами. Продолжить положительную динамику в агропромышленном комплексе позволяет рост государственной поддержки, повышение ее эффективности. При этом высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни селян и повышении их благосостояния", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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