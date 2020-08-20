https://ria.ru/20200820/1576025639.html

Иран увеличил мощности по обогащению урана на фоне санкционных планов США

Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) на фоне планов Вашингтона восстановить санкции против Тегерана сообщила о крупных шагах по увеличению мощностей... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:46

2020-08-20T11:46

2020-08-20T11:48

организация по атомной энергии ирана

дональд трамп

иран

сша

в мире

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<strong>ТЕГЕРАН, 20 авг – РИА Новости.</strong> Организация атомной энергии Ирана (<a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_atomnojj_ehner" target="_blank">ОАЭИ</a>) на фоне планов Вашингтона восстановить санкции против <a href="https://ria.ru/location_Tehran" target="_blank">Тегерана</a> сообщила о крупных шагах по увеличению мощностей обогащения урана.Ранее президент <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> заявил, что госсекретарь <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по его поручению направится в ООН, чтобы уведомить организацию о начале процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. В США заявляют, что санкции начнут действовать через 30 дней после официального уведомления ООН. Госдеп сообщал, что санкции против Ирана будут включать запрет на обогащение урана.Верховный лидер Ирана аятолла <a href="https://ria.ru/person_Ali_KHamenei" target="_blank">Али Хаменеи</a> после выхода США из ядерной сделки в 2018 году распорядился, чтобы Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) немедленно начала подготовку к обогащению урана на уровне 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг). В Тегеране подчеркивали, что увеличение мощностей по обогащению урана не будет выходить за рамки ядерной сделки и что ядерная деятельность страны носит мирный характер.

https://ria.ru/20200820/1576013843.html

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация по атомной энергии ирана, дональд трамп, иран, сша, в мире