https://ria.ru/20200820/1576025540.html

Экотропа для туристов появится в Липецкой области

Экотропа, которую планируют открыть для туристов в Липецкой области, пройдет в живописной местности между усадебным комплексом "Скорняково-Архангельское" и... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:45

2020-08-20T11:45

2020-08-20T11:45

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 20 авг — РИА Новости</strong>. Экотропа, которую планируют открыть для туристов в Липецкой области, пройдет в живописной местности между усадебным комплексом "Скорняково-Архангельское" и археологическим парком "Аргамач", сообщил РИА Новости глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, Задонский и Елецкий районы, где расположены эти туристические объекты, пользуются популярностью среди туристов, предпочитающих разные направления отдыха – как семейный, так и культурно-познавательный или активный.Артамонов отметил, что создание экотроп - один из способов познакомить путешественников и местных жителей с природными богатствами Липецкой области, сохранить памятники края для будущих поколений."На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому. Для туристов экотропы – это возможность путешествовать в места с относительно нетронутой природой, получая представление о природных и культурно-этнографических особенностях края и не нарушая при этом целостности экосистем", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20200820/1576022029.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов