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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200820/1576025540.html
Экотропа для туристов появится в Липецкой области
Экотропа, которую планируют открыть для туристов в Липецкой области, пройдет в живописной местности между усадебным комплексом "Скорняково-Архангельское" и... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:45
2020-08-20T11:45
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 20 авг — РИА Новости</strong>. Экотропа, которую планируют открыть для туристов в Липецкой области, пройдет в живописной местности между усадебным комплексом "Скорняково-Архангельское" и археологическим парком "Аргамач", сообщил РИА Новости глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, Задонский и Елецкий районы, где расположены эти туристические объекты, пользуются популярностью среди туристов, предпочитающих разные направления отдыха – как семейный, так и культурно-познавательный или активный.Артамонов отметил, что создание экотроп - один из способов познакомить путешественников и местных жителей с природными богатствами Липецкой области, сохранить памятники края для будущих поколений."На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому. Для туристов экотропы – это возможность путешествовать в места с относительно нетронутой природой, получая представление о природных и культурно-этнографических особенностях края и не нарушая при этом целостности экосистем", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20200820/1576022029.html
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игорь артамонов

Экотропа для туристов появится в Липецкой области

11:45 20.08.2020
50
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЛес
Лес
© РИА Новости / Игорь Подгорный
ЛИПЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Экотропа, которую планируют открыть для туристов в Липецкой области, пройдет в живописной местности между усадебным комплексом "Скорняково-Архангельское" и археологическим парком "Аргамач", сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, Задонский и Елецкий районы, где расположены эти туристические объекты, пользуются популярностью среди туристов, предпочитающих разные направления отдыха – как семейный, так и культурно-познавательный или активный.
Артамонов отметил, что создание экотроп - один из способов познакомить путешественников и местных жителей с природными богатствами Липецкой области, сохранить памятники края для будущих поколений.
"На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому. Для туристов экотропы – это возможность путешествовать в места с относительно нетронутой природой, получая представление о природных и культурно-этнографических особенностях края и не нарушая при этом целостности экосистем", - сказал Артамонов.
Яблоки на ветке
10:47Липецкая область
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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