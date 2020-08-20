https://ria.ru/20200820/1576024989.html

В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая

Замглавы МИД Сергей Рябков назвал безосновательными угрозы США в адрес России и Китая в связи с ситуацией с санкциями против Ирана. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:38

2020-08-20T11:38

2020-08-20T11:59

россия

майк помпео

сергей рябков

китай

оон

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Замглавы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/">Сергей Рябков</a> назвал безосновательными угрозы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в адрес России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в связи с ситуацией с санкциями против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Ирана</a>.Ранее госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> пригрозил Москве и Пекину "последствиями", если они откажутся соблюдать восстанавливаемый Вашингтоном через ООН режим санкций против Тегерана.На прошлой неделе Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Сейчас в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) разрешительный порядок поставок военной техники в Иран носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались. Вашингтон планирует возобновить санкции, несмотря на отсутствие согласия членов Совбеза. Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в <u><a href="http://ria.ru/location_New_York_City/">Нью-Йорке</a></u> 20-21 августа и объявит о решении американских властей. Вашингтон собирается восстановить ряд ограничений, включая запрет на поставки оружия, который продлят на 13 лет. Американская сторона требует, чтобы Тегеран приостановил всю деятельность, связанную с обогащением урана. На фоне этих заявлений Организация атомной энергии Ирана сообщила о планах увеличить мощности обогащения до 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей работы центрифуг). Тегеран утверждает, что эти намерения не выходят за рамки условий ядерной сделки.Соглашение по иранской ядерной программеИран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года после многомесячных переговоров достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Предусматривалось, что оружейное эмбарго снимут в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения Совбеза.Однако сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200820/1576013783.html

https://ria.ru/20200819/1575997267.html

Василий Прекрасноволосый Победит Трамп будут и дальше Давить Китай, Россия ничего не будет делать, так же как и Китай когда давили СССР. Победит Байден будут давить Россию, Китай тоже ничего не будет делать. Короче проблема ясна. Капитализм - каждый сам за себя. Пусть тебя съедят сегодня а меня завтра, но итог один. Выживет только один и это будет США. 39

frolgohom Мы уже знаем о последствиях которые наступят после того как мы прогнемся. Недождетесь! 30

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россия

китай

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, сергей рябков, китай, оон, иран, сша, в мире