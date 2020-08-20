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В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
Замглавы МИД Сергей Рябков назвал безосновательными угрозы США в адрес России и Китая в связи с ситуацией с санкциями против Ирана. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:38
2020-08-20T11:59
россия
майк помпео
сергей рябков
китай
оон
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Замглавы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/">Сергей Рябков</a> назвал безосновательными угрозы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в адрес России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в связи с ситуацией с санкциями против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Ирана</a>.Ранее госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> пригрозил Москве и Пекину "последствиями", если они откажутся соблюдать восстанавливаемый Вашингтоном через ООН режим санкций против Тегерана.На прошлой неделе Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Сейчас в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) разрешительный порядок поставок военной техники в Иран носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались. Вашингтон планирует возобновить санкции, несмотря на отсутствие согласия членов Совбеза. Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в <u><a href="http://ria.ru/location_New_York_City/">Нью-Йорке</a></u> 20-21 августа и объявит о решении американских властей. Вашингтон собирается восстановить ряд ограничений, включая запрет на поставки оружия, который продлят на 13 лет. Американская сторона требует, чтобы Тегеран приостановил всю деятельность, связанную с обогащением урана. На фоне этих заявлений Организация атомной энергии Ирана сообщила о планах увеличить мощности обогащения до 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей работы центрифуг). Тегеран утверждает, что эти намерения не выходят за рамки условий ядерной сделки.Соглашение по иранской ядерной программеИран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года после многомесячных переговоров достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Предусматривалось, что оружейное эмбарго снимут в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения Совбеза.Однако сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200820/1576013783.html
https://ria.ru/20200819/1575997267.html
Победит Трамп будут и дальше Давить Китай, Россия ничего не будет делать, так же как и Китай когда давили СССР. Победит Байден будут давить Россию, Китай тоже ничего не будет делать. Короче проблема ясна. Капитализм - каждый сам за себя. Пусть тебя съедят сегодня а меня завтра, но итог один. Выживет только один и это будет США.
39
Мы уже знаем о последствиях которые наступят после того как мы прогнемся. Недождетесь!
30
9
россия
китай
иран
сша
РИА Новости
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россия, майк помпео, сергей рябков, китай, оон, иран, сша, в мире

В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая

11:38 20.08.2020 (обновлено: 11:59 20.08.2020)
3658
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков назвал безосновательными угрозы США в адрес России и Китая в связи с ситуацией с санкциями против Ирана.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Москве и Пекину "последствиями", если они откажутся соблюдать восстанавливаемый Вашингтоном через ООН режим санкций против Тегерана.
"Никакие угрозы, которые уже слышатся из Вашингтона, что Россия и Китай, якобы, должны задуматься о последствиях – в обычном американском стиле – не изменят нашей позиции", —сказал Рябков РИА Новости.
На прошлой неделе Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Сейчас в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) разрешительный порядок поставок военной техники в Иран носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.
Вашингтон планирует возобновить санкции, несмотря на отсутствие согласия членов Совбеза. Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 20-21 августа и объявит о решении американских властей. Вашингтон собирается восстановить ряд ограничений, включая запрет на поставки оружия, который продлят на 13 лет.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
01:26
Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
Американская сторона требует, чтобы Тегеран приостановил всю деятельность, связанную с обогащением урана. На фоне этих заявлений Организация атомной энергии Ирана сообщила о планах увеличить мощности обогащения до 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей работы центрифуг). Тегеран утверждает, что эти намерения не выходят за рамки условий ядерной сделки.

Соглашение по иранской ядерной программе

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года после многомесячных переговоров достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Предусматривалось, что оружейное эмбарго снимут в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения Совбеза.
Однако сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вчера, 17:22
США намерены запустить процесс возвращения санкций ООН против Ирана
16170116
Обсудить 9
РоссияМайк ПомпеоСергей РябковКитайООНИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Победит Трамп будут и дальше Давить Китай, Россия ничего не будет делать, так же как и Китай когда давили СССР. Победит Байден будут давить Россию, Китай тоже ничего не будет делать. Короче проблема ясна. Капитализм - каждый сам за себя. Пусть тебя съедят сегодня а меня завтра, но итог один. Выживет только один и это будет США.
20 августа, 11:47
ВПВасилий Прекрасноволосый
8001129
Мы уже знаем о последствиях которые наступят после того как мы прогнемся. Недождетесь!
20 августа, 11:46
ffrolgohom
2420103
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