https://ria.ru/20200820/1576024809.html

Патриарх запретил в служении иеромонаха Сергиевой лавры за участие в ДТП

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении насельника Троице-Сергиевой лавры иеромонаха Клавдиана (Сафонова) в связи с произошедшим с его... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:33

2020-08-20T11:33

2020-08-20T11:34

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении насельника Троице-Сергиевой лавры иеромонаха Клавдиана (Сафонова) в связи с произошедшим с его участием ДТП, говорится в указе предстоятеля РПЦ."Иеромонах Клавдиан (Сафонов), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии в связи с произошедшим с его участием дорожно-транспортным происшествием", - говорится в указе, опубликованном на сайте Московской городской епархии.В патриархии не уточнили обстоятельств ДТП.До января нынешнего года 45-летний иеромонах Клавдиан являлся настоятелем столичного храма Евфросинии Московской. После этого он был направлен для дальнейшего служения в Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде.В 2014 году священнослужитель был награжден медаль МЧС России "За содружество во имя спасения", а в 2019 году - медалью МЧС РФ "За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо важных государственных объектов".

https://ria.ru/20200616/1572982941.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)