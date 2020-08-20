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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200820/1576024809.html
Патриарх запретил в служении иеромонаха Сергиевой лавры за участие в ДТП
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении насельника Троице-Сергиевой лавры иеромонаха Клавдиана (Сафонова) в связи с произошедшим с его... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:33
2020-08-20T11:34
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении насельника Троице-Сергиевой лавры иеромонаха Клавдиана (Сафонова) в связи с произошедшим с его участием ДТП, говорится в указе предстоятеля РПЦ."Иеромонах Клавдиан (Сафонов), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии в связи с произошедшим с его участием дорожно-транспортным происшествием", - говорится в указе, опубликованном на сайте Московской городской епархии.В патриархии не уточнили обстоятельств ДТП.До января нынешнего года 45-летний иеромонах Клавдиан являлся настоятелем столичного храма Евфросинии Московской. После этого он был направлен для дальнейшего служения в Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде.В 2014 году священнослужитель был награжден медаль МЧС России "За содружество во имя спасения", а в 2019 году - медалью МЧС РФ "За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо важных государственных объектов".
https://ria.ru/20200616/1572982941.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Патриарх запретил в служении иеромонаха Сергиевой лавры за участие в ДТП

11:33 20.08.2020 (обновлено: 11:34 20.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Патриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении насельника Троице-Сергиевой лавры иеромонаха Клавдиана (Сафонова) в связи с произошедшим с его участием ДТП, говорится в указе предстоятеля РПЦ.
"Иеромонах Клавдиан (Сафонов), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии в связи с произошедшим с его участием дорожно-транспортным происшествием", - говорится в указе, опубликованном на сайте Московской городской епархии.
В патриархии не уточнили обстоятельств ДТП.
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До января нынешнего года 45-летний иеромонах Клавдиан являлся настоятелем столичного храма Евфросинии Московской. После этого он был направлен для дальнейшего служения в Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде.
В 2014 году священнослужитель был награжден медаль МЧС России "За содружество во имя спасения", а в 2019 году - медалью МЧС РФ "За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо важных государственных объектов".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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