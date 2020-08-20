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https://ria.ru/20200820/1576024409.html
Рябков назвал действия США по Ирану абсурдными
Москва осуждает намерения США по "восстановлению" санкций СБ ООН против Ирана, эти действия Вашингтона абсурдны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:29
2020-08-20T12:04
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей рябков
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Москва осуждает намерения США по "восстановлению" санкций СБ ООН против Ирана, эти действия Вашингтона абсурдны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что госсекретарь США по его поручению направится в ООН, чтобы уведомить организацию о начале процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. В США заявляют, что санкции начнут действовать через 30 дней после официального уведомления ООН.Оценивая действия США, Рябков напомнил, что в Совместном всеобъемлющем плане действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) и в резолюции СБ ООН 2231, которые представляют собой единое целое, - "это теснейшим образом взаимосвязанные документы" - содержится особый порядок восстановления отмененных резолюцией 2231 санкций против Ирана в случае грубого несоблюдения ее положений.Замглавы МИД РФ пояснил РИА Новости, что сделано это было "с согласия иранцев, которые были глубоко убеждены, что проблем не будет".По его словам, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> осуждают подобные действия <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."Но то, что людям, руководствующимся здравым смыслом, представляется очевидным, в современном "вашингтонском зазеркалье" оспаривается и переворачивается с ног на голову. Поэтому они утверждают, что вполне имеют законные основания, несмотря на то, что уже больше двух лет назад вышли из СВПД, по сути дела, злоупотребить положениями этого документа. Мы это категорически отрицаем", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.<a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого должно было полностью снять с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против ИРИ на тот случай, если Иран не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД (так называемый механизм "snapback"). Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
https://ria.ru/20200820/1576025639.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков, иран, сша, в мире

Рябков назвал действия США по Ирану абсурдными

11:29 20.08.2020 (обновлено: 12:04 20.08.2020)
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© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва осуждает намерения США по "восстановлению" санкций СБ ООН против Ирана, эти действия Вашингтона абсурдны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США по его поручению направится в ООН, чтобы уведомить организацию о начале процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. В США заявляют, что санкции начнут действовать через 30 дней после официального уведомления ООН.
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Оценивая действия США, Рябков напомнил, что в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) и в резолюции СБ ООН 2231, которые представляют собой единое целое, - "это теснейшим образом взаимосвязанные документы" - содержится особый порядок восстановления отмененных резолюцией 2231 санкций против Ирана в случае грубого несоблюдения ее положений.
Замглавы МИД РФ пояснил РИА Новости, что сделано это было "с согласия иранцев, которые были глубоко убеждены, что проблем не будет".
"После того, как США вышли из СВПД, они полностью утратили какие бы то ни было права в рамках этого документа. Они не имеют никаких ни правовых, ни политических, как мы считаем, оснований для того, чтобы задействовать положения резолюции (СБ ООН - ред.) 2231 против Ирана. Это – абсурд", - сказал Рябков.
По его словам, в Москве осуждают подобные действия США.
"Но то, что людям, руководствующимся здравым смыслом, представляется очевидным, в современном "вашингтонском зазеркалье" оспаривается и переворачивается с ног на голову. Поэтому они утверждают, что вполне имеют законные основания, несмотря на то, что уже больше двух лет назад вышли из СВПД, по сути дела, злоупотребить положениями этого документа. Мы это категорически отрицаем", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого должно было полностью снять с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против ИРИ на тот случай, если Иран не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД (так называемый механизм "snapback"). Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковИранСШАВ мире
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