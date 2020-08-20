https://ria.ru/20200820/1576024286.html
Мусульмане встречают Новый год по лунному календарю
Новый 1442 год встречают мусульмане в четверг в соответствии с принятом в исламском мире лунным календарем. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:28
2020-08-20T11:28
2020-08-20T11:28
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Новый 1442 год встречают мусульмане в четверг в соответствии с принятом в исламском мире лунным календарем."По Хиджре наступает 1442 год, традиции отмечать его нет, но в последнее время среди верующих стало популярным поздравлять друг друга архаизированной фразой, в переводе которая означает "Каждый год и вы в здравии", - рассказал РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.Он напомнил, что исламская цивилизация использует лунный календарь, летоисчисление идет от Хиджры – переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. По григорианскому календарю это произошло в 622 году.
https://ria.ru/20200731/1575217175.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, дамир мухетдинов, новости - религия и мировоззрение, медина, мекка, общество