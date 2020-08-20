https://ria.ru/20200820/1576024286.html

Мусульмане встречают Новый год по лунному календарю

Новый 1442 год встречают мусульмане в четверг в соответствии с принятом в исламском мире лунным календарем. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:28

2020-08-20T11:28

2020-08-20T11:28

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

религия

дамир мухетдинов

новости - религия и мировоззрение

медина

мекка

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40847/39/408473947_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6504738e6bad4e361f3441fdfa3b85cb.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Новый 1442 год встречают мусульмане в четверг в соответствии с принятом в исламском мире лунным календарем."По Хиджре наступает 1442 год, традиции отмечать его нет, но в последнее время среди верующих стало популярным поздравлять друг друга архаизированной фразой, в переводе которая означает "Каждый год и вы в здравии", - рассказал РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.Он напомнил, что исламская цивилизация использует лунный календарь, летоисчисление идет от Хиджры – переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. По григорианскому календарю это произошло в 622 году.

https://ria.ru/20200731/1575217175.html

медина

мекка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, дамир мухетдинов, новости - религия и мировоззрение, медина, мекка, общество