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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200820/1576024286.html
Мусульмане встречают Новый год по лунному календарю
Новый 1442 год встречают мусульмане в четверг в соответствии с принятом в исламском мире лунным календарем. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:28
2020-08-20T11:28
религия и мировоззрение
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религия
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новости - религия и мировоззрение
медина
мекка
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Новый 1442 год встречают мусульмане в четверг в соответствии с принятом в исламском мире лунным календарем."По Хиджре наступает 1442 год, традиции отмечать его нет, но в последнее время среди верующих стало популярным поздравлять друг друга архаизированной фразой, в переводе которая означает "Каждый год и вы в здравии", - рассказал РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.Он напомнил, что исламская цивилизация использует лунный календарь, летоисчисление идет от Хиджры – переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. По григорианскому календарю это произошло в 622 году.
https://ria.ru/20200731/1575217175.html
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Мусульмане встречают Новый год по лунному календарю

11:28 20.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода мира. Мекка
Города мира. Мекка
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Новый 1442 год встречают мусульмане в четверг в соответствии с принятом в исламском мире лунным календарем.
"По Хиджре наступает 1442 год, традиции отмечать его нет, но в последнее время среди верующих стало популярным поздравлять друг друга архаизированной фразой, в переводе которая означает "Каждый год и вы в здравии", - рассказал РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.
Он напомнил, что исламская цивилизация использует лунный календарь, летоисчисление идет от Хиджры – переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. По григорианскому календарю это произошло в 622 году.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеМединаМеккаОбщество
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