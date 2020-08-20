https://ria.ru/20200820/1576023719.html
В Японии откроется тематический парк по мотивам "Гарри Поттера" — СМИ
СМИ узнали, компания Warner Bros. Entertainment подписала договор на строительство тематической части по мотивам "Гарри Поттера" на территории парка развлечений РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:59
2020-08-20T13:59
2020-08-20T13:59
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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>СМИ узнали, компания Warner Bros. Entertainment подписала договор на строительство тематической части по мотивам "Гарри Поттера" на территории парка развлечений Toshimaen, расположенного в пригороде Токио, <a href="https://variety.com/2020/biz/asia/build-harry-potter-theme-park-in-tokyo-1234741173/" target="_blank">сообщает</a> Variety. По информации издания, ее построят к 2023-му году. Она расположится на участке площадью 30 тысяч квадратных метров в пределах нынешнего парка, который в конце этого месяца будет закрыт. Этот парк станет вторым объектом такого рода в мире после музея Гарри Поттера (Warner Bros. Tour Studio London), расположенного в пригороде Лондона. Ожидается, что среди основных аттракционов в новом парке воссоздадут декорации и представят реквизит, использованный в фильмах о "Гарри Поттере". В отличие от лондонской версии парка, в Токио также <a href="https://hypebeast.com/2020/8/warner-bros-studio-tour-tokyo-the-making-of-harry-potter-permanent-exhibition-info" target="_blank">организуют</a> специальную зону, посвященную франшизе "Фантастические твари и где они обитают".
https://ria.ru/20200415/1570104690.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, гарри поттер, лондон, токио