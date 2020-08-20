https://ria.ru/20200820/1576023380.html

Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса

Глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг "Здравоохранение" врач Максим Стародубцев объяснил, чем грозит неправильная... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:21

2020-08-20T11:21

2020-08-20T12:26

распространение нового коронавируса

максим стародубцев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг "Здравоохранение" врач Максим Стародубцев объяснил, чем грозит неправильная вакцинация от коронавируса.Он отметил, что последствия вакцинации после употребления алкоголя или при повышенной температуре могут быть серьезными, вплоть до летального исхода."Причем температура — более существенное противопоказание, поскольку организм ослаблен. Дополнительная нагрузка может привести к непредсказуемым негативным последствиям", — сказал врач в комментарии <a href="https://ura.news/news/1052445992" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru.</a>По словам специалиста, поскольку препарат от коронавируса еще "сыроват", могут появляться и новые противопоказания. Стародубцев предложил проводить массовую вакцинацию в стационарах, чтобы отслеживать реакцию организма пациента на препарат.Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям, а также тем, кто накануне употреблял алкоголь.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200812/1575684210.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим стародубцев , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество