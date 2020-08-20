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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200820/1576023380.html
Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса
Глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг "Здравоохранение" врач Максим Стародубцев объяснил, чем грозит неправильная... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:21
2020-08-20T12:26
распространение нового коронавируса
максим стародубцев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг "Здравоохранение" врач Максим Стародубцев объяснил, чем грозит неправильная вакцинация от коронавируса.Он отметил, что последствия вакцинации после употребления алкоголя или при повышенной температуре могут быть серьезными, вплоть до летального исхода."Причем температура — более существенное противопоказание, поскольку организм ослаблен. Дополнительная нагрузка может привести к непредсказуемым негативным последствиям", — сказал врач в комментарии <a href="https://ura.news/news/1052445992" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru.</a>По словам специалиста, поскольку препарат от коронавируса еще "сыроват", могут появляться и новые противопоказания. Стародубцев предложил проводить массовую вакцинацию в стационарах, чтобы отслеживать реакцию организма пациента на препарат.Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям, а также тем, кто накануне употреблял алкоголь.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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максим стародубцев , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса

11:21 20.08.2020 (обновлено: 12:26 20.08.2020)
1865
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг "Здравоохранение" врач Максим Стародубцев объяснил, чем грозит неправильная вакцинация от коронавируса.
Он отметил, что последствия вакцинации после употребления алкоголя или при повышенной температуре могут быть серьезными, вплоть до летального исхода.
"Причем температура — более существенное противопоказание, поскольку организм ослаблен. Дополнительная нагрузка может привести к непредсказуемым негативным последствиям", — сказал врач в комментарии Ura.ru.
По словам специалиста, поскольку препарат от коронавируса еще "сыроват", могут появляться и новые противопоказания. Стародубцев предложил проводить массовую вакцинацию в стационарах, чтобы отслеживать реакцию организма пациента на препарат.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям, а также тем, кто накануне употреблял алкоголь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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