https://ria.ru/20200820/1576023129.html

Специалисты рассказали о питании туристов в Турции, Абхазии и России

Эксперты туррынка проанализировали предпочтения российских туристов при выборе типа питания на популярных российских, абхазских и турецких курортах этим летом,... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:29

2020-08-20T11:29

2020-08-20T11:29

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Эксперты туррынка проанализировали предпочтения российских туристов при выборе типа питания на популярных российских, абхазских и турецких курортах этим летом, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52453.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. Стандарты "все включено" и "ультра все включено" – традиционно самые популярные у отдыхающих в Турции. По данным сети турагентств, такой тип питания предпочитает подавляющее большинство наших соотечественников – около 97 процентов. Петешественникам удобно платить за все и сразу.Те, кому важно не привязываться к отелю и распоряжаться временем по своему усмотрению, выбирают в Турции тип питания "завтраки". Но, по данным экспертов, таких гостей не более трех процентов от общего объема.Российская же система "все включено" в гостиницах – явление пока не самое распространенное, но актуальное. Особенно для семей с детьми. В Сочи и Крыму доля отелей, работающих по ней, относительно невелика. Соответственно объемы, приходящиеся на такой тип питания, ниже, чем на "завтраки" и "полный пансион".В среднем туры на "все включено" на Юге России выбирают от 15-25 процентов туристов, а самые популярные системы – "завтраки" или "без питания". При этом гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин поясняет, что "из года в год кочует миф о том, что питаться самостоятельно на тех же курортах Краснодарского края дешевле, чем в отеле". Но, по словам эксперта, это не так, полноценные завтраки, обеды, ужины в гостинице обойдутся в меньшую сумму, чем в ресторанах и кафе.А вот в Абхазии ситуация другая, там можно бюджетно питаться вне отеля. Поэтому туристы здесь часто выбирают тип питания "завтрак" или вообще "без питания" и при этом не проигрывают в деньгах. Правда, семьи с детьми предпочитают "полный пансион". В Калининграде, по словам экспертов, туристы предпочитают систему "полный пансион" в пляжных отелях и "завтраки" в городских гостиницах.

https://ria.ru/20200806/1575342085.html

https://ria.ru/20200810/1575439238.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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