Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200820/1576022971.html
Дело об аргентинском кокаине решили рассмотреть заново
Солнцевский суд Москвы передал в Дорогомиловский суд уголовное дело о контрабанде кокаина из Аргентины - его будут рассматривать заново, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:09
2020-08-20T11:09
аргентина
москва
буэнос-айрес (город)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_62588da0ce35ff9d1a2233005fe24934.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Солнцевский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> передал в Дорогомиловский суд уголовное дело о контрабанде кокаина из <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентины</a> - его будут рассматривать заново, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда."Девятнадцатого августа Солнцевским районным судом Москвы было вынесено постановление о направлении уголовного дела по подсудности в Дорогомиловский суд Москвы", - рассказал собеседник агентства.Солнцевский суд начал рассматривать это дело еще в ноябре прошлого года, инстанция также успела привлечь к разбирательству присяжных заседателей. Теперь дело будет рассматриваться с самого начала – его материалы состоят из более чем 50 томов.Как пояснил РИА Новости адвокат Александр Костанянц, "из-за допущенной судом волокиты дело за восемь месяцев так и не двинулось с мертвой точки". По словам защитника фигуранта дела Али Абянова, Мосгорсуд дважды отменял решения судьи Солнцевского суда о продлении срока содержания под стражей, однако там "игнорировали замечания и вновь продлевали стражу по тем же основаниям"."Что касается подсудности, мы просили направить дело по территориальному признаку в Дорогомиловский суд Москвы, так как задержание произошло на территории автобазы МИД. Прокурор же считал, что подсудность нужно определять по взлетно-посадочной полосе аэропорта "Внуково", но это не окончательное место. В конечном итоге в Солнцевском суде нам поменяли судью, тот на первом же заседании отправил дело по подсудности в Дорогомиловский суд", - добавил Костанянц.Это уголовное дело обернулось одним из самых громких за последние годы международным скандалом, связанным с наркотиками. В ходе него спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в <a href="http://ria.ru/location_Buenos_Aires/" target="_blank" data-auto="true">Буэнос-Айресе</a>. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел в их заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб.При этом в МИД России заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
https://ria.ru/20180302/1515590159.html
https://ria.ru/20180822/1526982786.html
аргентина
москва
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1400x0_80_0_0_d77d9dacc453e0ab761bb28aa41af041.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аргентина, москва, буэнос-айрес (город), происшествия

Дело об аргентинском кокаине решили рассмотреть заново

11:09 20.08.2020
616
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы передал в Дорогомиловский суд уголовное дело о контрабанде кокаина из Аргентины - его будут рассматривать заново, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
"Девятнадцатого августа Солнцевским районным судом Москвы было вынесено постановление о направлении уголовного дела по подсудности в Дорогомиловский суд Москвы", - рассказал собеседник агентства.
Спецслужбы России и Аргентины объявили о проведении операции по пресечению контрабанды кокаина
2 марта 2018, 08:29
В Германии задержан организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ‍
Солнцевский суд начал рассматривать это дело еще в ноябре прошлого года, инстанция также успела привлечь к разбирательству присяжных заседателей. Теперь дело будет рассматриваться с самого начала – его материалы состоят из более чем 50 томов.
Как пояснил РИА Новости адвокат Александр Костанянц, "из-за допущенной судом волокиты дело за восемь месяцев так и не двинулось с мертвой точки". По словам защитника фигуранта дела Али Абянова, Мосгорсуд дважды отменял решения судьи Солнцевского суда о продлении срока содержания под стражей, однако там "игнорировали замечания и вновь продлевали стражу по тем же основаниям".
"Что касается подсудности, мы просили направить дело по территориальному признаку в Дорогомиловский суд Москвы, так как задержание произошло на территории автобазы МИД. Прокурор же считал, что подсудность нужно определять по взлетно-посадочной полосе аэропорта "Внуково", но это не окончательное место. В конечном итоге в Солнцевском суде нам поменяли судью, тот на первом же заседании отправил дело по подсудности в Дорогомиловский суд", - добавил Костанянц.
Это уголовное дело обернулось одним из самых громких за последние годы международным скандалом, связанным с наркотиками. В ходе него спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.
По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел в их заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб.
При этом в МИД России заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
Аргентинские полицейские вскрывают пакеты с кокаином, предназначавшимся для контрабанды в Россию. Архивное фото
22 августа 2018, 08:36
В Аргентине сожгли почти полтонны кокаина, найденного в посольстве России
9101011
Обсудить 0
АргентинаМоскваБуэнос-Айрес (город)Происшествия
Рекомендуем
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Член КС Белоруссии Латушко заявил, что опасается задержания
Алексей Навальный
Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
Художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов и певица Лолита Милявская
"Будет халтура": Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к государственным символам
Алексей Навальный
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального
Врач рассказал о состоянии Навального
Валерий Цепкало в Варшаве
Цепкало обсудил с главой МИД Польши план помощи Белоруссии
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Рябков назвал действия США по Ирану абсурдными
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
Неизвестные объекты замечены космонавтом Роскосмоса при съемке северного сияния с борта МКС
Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов
Логотип концерна Калашников
В России завершились госиспытания пистолета на замену ПМ
Шведский стол в одном из отелей Турции
Специалисты рассказали о питании туристов в Турции, Абхазии и России
Здание МИД Польши в Варшаве
Глава МИД Польши подал в отставку
Города мира. Мекка
Мусульмане встречают Новый год по лунному календарю
Алексей Навальный
Врач рассказал о лечении Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от COVID-19
12:24Слуцкий осудил заявление Госдепа о санкциях против Ирана
12:20Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам
12:17Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
12:16Аналитики: билеты по России в бархатный сезон-2020 сильно подешевели
12:11Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik
12:08В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу
12:02Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью
12:02СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата
11:57Глава МИД Польши подал в отставку
11:46Иран увеличил мощности по обогащению урана на фоне санкционных планов США
11:44Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
11:38В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
11:29Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
11:29Специалисты рассказали о питании туристов в Турции, Абхазии и России
11:29Рябков назвал действия США по Ирану абсурдными
11:28Мусульмане встречают Новый год по лунному календарю
11:21Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса
11:18Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов
11:16Член КС Белоруссии Латушко заявил, что опасается задержания
Лента новостейМолния