https://ria.ru/20200820/1576022971.html

Дело об аргентинском кокаине решили рассмотреть заново

Солнцевский суд Москвы передал в Дорогомиловский суд уголовное дело о контрабанде кокаина из Аргентины - его будут рассматривать заново, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:09

2020-08-20T11:09

2020-08-20T11:09

аргентина

москва

буэнос-айрес (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Солнцевский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> передал в Дорогомиловский суд уголовное дело о контрабанде кокаина из <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентины</a> - его будут рассматривать заново, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда."Девятнадцатого августа Солнцевским районным судом Москвы было вынесено постановление о направлении уголовного дела по подсудности в Дорогомиловский суд Москвы", - рассказал собеседник агентства.Солнцевский суд начал рассматривать это дело еще в ноябре прошлого года, инстанция также успела привлечь к разбирательству присяжных заседателей. Теперь дело будет рассматриваться с самого начала – его материалы состоят из более чем 50 томов.Как пояснил РИА Новости адвокат Александр Костанянц, "из-за допущенной судом волокиты дело за восемь месяцев так и не двинулось с мертвой точки". По словам защитника фигуранта дела Али Абянова, Мосгорсуд дважды отменял решения судьи Солнцевского суда о продлении срока содержания под стражей, однако там "игнорировали замечания и вновь продлевали стражу по тем же основаниям"."Что касается подсудности, мы просили направить дело по территориальному признаку в Дорогомиловский суд Москвы, так как задержание произошло на территории автобазы МИД. Прокурор же считал, что подсудность нужно определять по взлетно-посадочной полосе аэропорта "Внуково", но это не окончательное место. В конечном итоге в Солнцевском суде нам поменяли судью, тот на первом же заседании отправил дело по подсудности в Дорогомиловский суд", - добавил Костанянц.Это уголовное дело обернулось одним из самых громких за последние годы международным скандалом, связанным с наркотиками. В ходе него спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в <a href="http://ria.ru/location_Buenos_Aires/" target="_blank" data-auto="true">Буэнос-Айресе</a>. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел в их заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб.При этом в МИД России заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.

https://ria.ru/20180302/1515590159.html

https://ria.ru/20180822/1526982786.html

аргентина

москва

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аргентина, москва, буэнос-айрес (город), происшествия