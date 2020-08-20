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https://ria.ru/20200820/1576022737.html
"Будет халтура": Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр
Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал появление певицы Лолиты Милявской в труппе театра "Модерн". РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:04
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культура
сергей соседов
шоу-бизнес
московский драматический театр "модернъ"
юрий грымов
лолита милявская
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Журналист и музыкальный критик <a href="http://ria.ru/person_sergey-sosedov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Соседов</a> раскритиковал появление певицы <a href="http://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Лолиты Милявской</a> в труппе театра "Модерн".Ранее художественный руководитель театра <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Grymov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Грымов</a> сообщил, что артистка сыграет роль невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной в спектакле "Женитьба".По мнению Соседова, участие Лолиты в постановках будет "унижением великой литературы и театра".
https://ria.ru/20200820/1576013891.html
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сергей соседов, шоу-бизнес, московский драматический театр "модернъ", юрий грымов, лолита милявская

"Будет халтура": Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр

11:04 20.08.2020 (обновлено: 12:11 20.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов и певица Лолита Милявская
Художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов и певица Лолита Милявская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов и певица Лолита Милявская
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал появление певицы Лолиты Милявской в труппе театра "Модерн".
Ранее художественный руководитель театра Юрий Грымов сообщил, что артистка сыграет роль невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной в спектакле "Женитьба".
"Думаю, это будет халтура", - сказал он в комментарии "Собеседнику".
По мнению Соседова, участие Лолиты в постановках будет "унижением великой литературы и театра".
"Лолита ни разу не Агафья Тихоновна. Да, она прекрасный, откровенный, искренний человек, хорошая певица, но никак не Агафья Тихоновна. Лицо, фактура, сам типаж не ее", - заключил критик.
Певица Лолита Милявская
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КультураСергей СоседовШоу-бизнесМосковский драматический театр "Модернъ"Юрий ГрымовЛолита Милявская
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