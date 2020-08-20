https://ria.ru/20200820/1576022737.html
"Будет халтура": Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр
Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал появление певицы Лолиты Милявской в труппе театра "Модерн". РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:04
2020-08-20T11:04
2020-08-20T12:11
культура
сергей соседов
шоу-бизнес
московский драматический театр "модернъ"
юрий грымов
лолита милявская
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Журналист и музыкальный критик <a href="http://ria.ru/person_sergey-sosedov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Соседов</a> раскритиковал появление певицы <a href="http://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Лолиты Милявской</a> в труппе театра "Модерн".Ранее художественный руководитель театра <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Grymov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Грымов</a> сообщил, что артистка сыграет роль невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной в спектакле "Женитьба".По мнению Соседова, участие Лолиты в постановках будет "унижением великой литературы и театра".
https://ria.ru/20200820/1576013891.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей соседов, шоу-бизнес, московский драматический театр "модернъ", юрий грымов, лолита милявская