https://ria.ru/20200820/1576022737.html

"Будет халтура": Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал появление певицы Лолиты Милявской в труппе театра "Модерн". РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:04

2020-08-20T11:04

2020-08-20T12:11

культура

сергей соседов

шоу-бизнес

московский драматический театр "модернъ"

юрий грымов

лолита милявская

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Журналист и музыкальный критик <a href="http://ria.ru/person_sergey-sosedov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Соседов</a> раскритиковал появление певицы <a href="http://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Лолиты Милявской</a> в труппе театра "Модерн".Ранее художественный руководитель театра <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Grymov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Грымов</a> сообщил, что артистка сыграет роль невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной в спектакле "Женитьба".По мнению Соседова, участие Лолиты в постановках будет "унижением великой литературы и театра".

https://ria.ru/20200820/1576013891.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей соседов, шоу-бизнес, московский драматический театр "модернъ", юрий грымов, лолита милявская