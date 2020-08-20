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Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к государственным символам
Россияне считают, что государственный флаг, герб и гимн подходят современной России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:04
2020-08-20T11:04
россия
вциом
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Россияне считают, что государственный флаг, герб и гимн подходят современной России, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.По данным исследования, 75% граждан полагают, что нынешний государственный флаг - бело-сине-красный - больше всего подходит современной России, 14% выступили за возвращение флага СССР - красный с серпом и молотом, чаще всего так отвечали респонденты в возрасте от 60 лет (21%), 3% - за новый, специально созданный флаг, 2% - за другой флаг Российской империи, черно-желто-белый.При этом, по мнению 10%, белый цвет на флаге нашей страны означает чистоту, 7% - свободу, 5% - чистое небо, воздух и облака, синий цвет чаще всего у опрошенных ассоциируется с небом и воздухом (13%), а также с водой, реками, морями, океанами, с восприятием России как морской державы (8%), а красный цвет - с символом крови (11%), победы, борьбы (3%), а также силы, мужества, доблести и смелости (3%). Определить значение каждого из цветов затруднились 68%-69% россиян.Отмечается, что 68% россиян считают, что больше всего современной России подходит нынешний герб с золотым двуглавым орлом, 12% ответили, что герб СССР с серпом и молотом на фоне земного шара, 7% - что новый специально созданный герб, 4% - что герб Российской империи с черным двуглавым орлом. Также 17% респондентов уверены, что двуглавый орел на гербе символизирует Европу и Азию, Запад и Восток, 3% - власть, ветви власти, 65% затруднились ответить.Как указано в опросе, 63% россиян считают, что современный гимн также больше всего соответствует современной России, 13% поддерживают гимн СССР, музыку и текст, 8% - полностью новый гимн, новая музыка и текст, 6% - гимн на музыку Глинки, гимн России в 1990-2000 годах.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20200814/1575792017.html
https://ria.ru/20190822/1557766905.html
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, вциом, общество

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к государственным символам

11:04 20.08.2020
504
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россияне считают, что государственный флаг, герб и гимн подходят современной России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 75% граждан полагают, что нынешний государственный флаг - бело-сине-красный - больше всего подходит современной России, 14% выступили за возвращение флага СССР - красный с серпом и молотом, чаще всего так отвечали респонденты в возрасте от 60 лет (21%), 3% - за новый, специально созданный флаг, 2% - за другой флаг Российской империи, черно-желто-белый.
При этом, по мнению 10%, белый цвет на флаге нашей страны означает чистоту, 7% - свободу, 5% - чистое небо, воздух и облака, синий цвет чаще всего у опрошенных ассоциируется с небом и воздухом (13%), а также с водой, реками, морями, океанами, с восприятием России как морской державы (8%), а красный цвет - с символом крови (11%), победы, борьбы (3%), а также силы, мужества, доблести и смелости (3%). Определить значение каждого из цветов затруднились 68%-69% россиян.
Отмечается, что 68% россиян считают, что больше всего современной России подходит нынешний герб с золотым двуглавым орлом, 12% ответили, что герб СССР с серпом и молотом на фоне земного шара, 7% - что новый специально созданный герб, 4% - что герб Российской империи с черным двуглавым орлом. Также 17% респондентов уверены, что двуглавый орел на гербе символизирует Европу и Азию, Запад и Восток, 3% - власть, ветви власти, 65% затруднились ответить.
Президент РФ Владимир Путин
14 августа, 16:04
Путину доверяют 65,1% россиян, показал опрос ВЦИОМ
Как указано в опросе, 63% россиян считают, что современный гимн также больше всего соответствует современной России, 13% поддерживают гимн СССР, музыку и текст, 8% - полностью новый гимн, новая музыка и текст, 6% - гимн на музыку Глинки, гимн России в 1990-2000 годах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Российский флаг
22 августа 2019, 03:04
Историк рассказал, как родился российский триколор
2331024
Обсудить 3
РоссияВЦИОМОбщество
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