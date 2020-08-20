Цепкало обсудил с главой МИД Польши план помощи Белоруссии
11:03 20.08.2020 (обновлено: 12:18 20.08.2020)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, обсудили план помощи Варшавы Белоруссии.
Экс-кандидат в президенты Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов, прошедших 9 августа. Ранее, 15 августа, он сообщил РИА Новости, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России.
"Насыщенный первый день в Варшаве. Состоялся визит в министерство иностранных дел Польши. Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид столицы Беларуси и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что наш народ полон решимости и желает добиться мирных перемен",- написал Цепкало в Telegram-канале.
Он отметил, что вместе с женой Вероникой "выразили благодарность Польше за поддержку гражданского общества" Белоруссии.
"В дополнение к существующей поддержке в этом отношении, новые рамки помощи будут изложены в "Плане солидарности с Беларусью", о котором недавно объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий",- заявил Цепкало.
"Для обычных людей̆ очень важно понять, что они не останутся одни со своими проблемами... На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой̆ и юридической̆ поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях", - написал Цепкало в своем Telegram-канале.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.