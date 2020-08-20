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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576022602.html
Цепкало обсудил с главой МИД Польши план помощи Белоруссии
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, обсудили план помощи Варшавы... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:03
2020-08-20T12:18
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
яцек чапутович
матеуш моравецкий
мид польши
польша
белоруссия
варшава
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> заявил, что встретился с главой МИД Польши <a href="http://ria.ru/person_JAcek_CHaputovich/" target="_blank" data-auto="true">Яцеком Чапутовичем</a>, обсудили план помощи Варшавы Белоруссии.Экс-кандидат в президенты Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов, прошедших 9 августа. Ранее, 15 августа, он сообщил РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России."Насыщенный первый день в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a>. Состоялся визит в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank" data-auto="true">министерство иностранных дел Польши</a>. Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид столицы Беларуси и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что наш народ полон решимости и желает добиться мирных перемен",- написал Цепкало в <a href="http://t.me/tsepkalo2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Он отметил, что вместе с женой Вероникой "выразили благодарность <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> за поддержку гражданского общества" Белоруссии."В дополнение к существующей поддержке в этом отношении, новые рамки помощи будут изложены в "Плане солидарности с Беларусью", о котором недавно объявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a>",- заявил Цепкало."Для обычных людей̆ очень важно понять, что они не останутся одни со своими проблемами... На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой̆ и юридической̆ поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях", - написал Цепкало в своем Telegram-канале.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200819/1575962581.html
https://ria.ru/20200817/1575878013.html
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польша
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валерий цепкало, светлана тихановская, яцек чапутович, матеуш моравецкий, мид польши, польша, белоруссия, варшава, в мире

Цепкало обсудил с главой МИД Польши план помощи Белоруссии

11:03 20.08.2020 (обновлено: 12:18 20.08.2020)
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© REUTERS / Kacper PempelВалерий Цепкало в Варшаве
Валерий Цепкало в Варшаве
© REUTERS / Kacper Pempel
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, обсудили план помощи Варшавы Белоруссии.
Экс-кандидат в президенты Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов, прошедших 9 августа. Ранее, 15 августа, он сообщил РИА Новости, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России.
Митинг в Минске
Вчера, 02:36Протесты в Белоруссии
Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
"Насыщенный первый день в Варшаве. Состоялся визит в министерство иностранных дел Польши. Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид столицы Беларуси и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что наш народ полон решимости и желает добиться мирных перемен",- написал Цепкало в Telegram-канале.
Он отметил, что вместе с женой Вероникой "выразили благодарность Польше за поддержку гражданского общества" Белоруссии.
"В дополнение к существующей поддержке в этом отношении, новые рамки помощи будут изложены в "Плане солидарности с Беларусью", о котором недавно объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий",- заявил Цепкало.
"Для обычных людей̆ очень важно понять, что они не останутся одни со своими проблемами... На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой̆ и юридической̆ поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях", - написал Цепкало в своем Telegram-канале.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
17 августа, 10:52Протесты в Белоруссии
Цепкало заявил о готовности оппозиции к диалогу с Лукашенко
21100943
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяЯцек ЧапутовичМатеуш МоравецкийМИД ПольшиПольшаБелоруссияВаршаваВ мире
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