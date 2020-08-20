https://ria.ru/20200820/1576022602.html

Цепкало обсудил с главой МИД Польши план помощи Белоруссии

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, обсудили план помощи Варшавы... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:03

2020-08-20T11:03

2020-08-20T12:18

протесты в белоруссии

валерий цепкало

светлана тихановская

яцек чапутович

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мид польши

польша

белоруссия

варшава

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> заявил, что встретился с главой МИД Польши <a href="http://ria.ru/person_JAcek_CHaputovich/" target="_blank" data-auto="true">Яцеком Чапутовичем</a>, обсудили план помощи Варшавы Белоруссии.Экс-кандидат в президенты Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов, прошедших 9 августа. Ранее, 15 августа, он сообщил РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России."Насыщенный первый день в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a>. Состоялся визит в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank" data-auto="true">министерство иностранных дел Польши</a>. Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид столицы Беларуси и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что наш народ полон решимости и желает добиться мирных перемен",- написал Цепкало в <a href="http://t.me/tsepkalo2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Он отметил, что вместе с женой Вероникой "выразили благодарность <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> за поддержку гражданского общества" Белоруссии."В дополнение к существующей поддержке в этом отношении, новые рамки помощи будут изложены в "Плане солидарности с Беларусью", о котором недавно объявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a>",- заявил Цепкало."Для обычных людей̆ очень важно понять, что они не останутся одни со своими проблемами... На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой̆ и юридической̆ поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях", - написал Цепкало в своем Telegram-канале.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200819/1575962581.html

https://ria.ru/20200817/1575878013.html

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польша

белоруссия

варшава

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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валерий цепкало, светлана тихановская, яцек чапутович, матеуш моравецкий, мид польши, польша, белоруссия, варшава, в мире