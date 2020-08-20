https://ria.ru/20200820/1576022352.html

Эксперт Роскачества назвал способ распознать телефонные номера мошенников

Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов советует не отвечать на незнакомые номера, так как мошенники стали слишком активными. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:55

2020-08-20T10:55

2020-08-20T11:36

роскачество

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Глава Центра цифровой экспертизы <u><a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/">Роскачества</a></u> Антон Куканов советует не отвечать на незнакомые номера, так как мошенники стали слишком активными.Он отметил, что сам факт ответа на звонок не несет опасности, но при разговоре можно случайно назвать номер банковской карты, трехзначный CVC-код, а также конфиденциальную информацию из смс-сообщений.По словам эксперта, злоумышленники могут подменить свой номер на номер банка с помощью сервисов IP-телефонии. В разговоре с "Прайм" Куканов посоветовал при малейших подозрениях класть трубку и перезванивать по номеру, который указан на банковской карте.При этом он предостерег от звонков на незнакомые номера, особенно короткие и городские. Часто бывает, что мошенники звонят и сбрасывают, чтобы им перезвонили.Специалист предостерег от номеров, начинающиеся на 8-809, которые используются для оказания платных услуг.

https://ria.ru/20200815/1575813818.html

https://ria.ru/20200812/1575673629.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, общество