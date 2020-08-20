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Эксперт Роскачества назвал способ распознать телефонные номера мошенников
Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов советует не отвечать на незнакомые номера, так как мошенники стали слишком активными. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:55
2020-08-20T11:36
роскачество
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Глава Центра цифровой экспертизы <u><a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/">Роскачества</a></u> Антон Куканов советует не отвечать на незнакомые номера, так как мошенники стали слишком активными.Он отметил, что сам факт ответа на звонок не несет опасности, но при разговоре можно случайно назвать номер банковской карты, трехзначный CVC-код, а также конфиденциальную информацию из смс-сообщений.По словам эксперта, злоумышленники могут подменить свой номер на номер банка с помощью сервисов IP-телефонии. В разговоре с "Прайм" Куканов посоветовал при малейших подозрениях класть трубку и перезванивать по номеру, который указан на банковской карте.При этом он предостерег от звонков на незнакомые номера, особенно короткие и городские. Часто бывает, что мошенники звонят и сбрасывают, чтобы им перезвонили.Специалист предостерег от номеров, начинающиеся на 8-809, которые используются для оказания платных услуг.
https://ria.ru/20200815/1575813818.html
https://ria.ru/20200812/1575673629.html
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роскачество, общество

Эксперт Роскачества назвал способ распознать телефонные номера мошенников

10:55 20.08.2020 (обновлено: 11:36 20.08.2020)
2612
© Фото : Pixabay License/JESHOOTSДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
© Фото : Pixabay License/JESHOOTS
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов советует не отвечать на незнакомые номера, так как мошенники стали слишком активными.
Он отметил, что сам факт ответа на звонок не несет опасности, но при разговоре можно случайно назвать номер банковской карты, трехзначный CVC-код, а также конфиденциальную информацию из смс-сообщений.
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По словам эксперта, злоумышленники могут подменить свой номер на номер банка с помощью сервисов IP-телефонии. В разговоре с "Прайм" Куканов посоветовал при малейших подозрениях класть трубку и перезванивать по номеру, который указан на банковской карте.
При этом он предостерег от звонков на незнакомые номера, особенно короткие и городские. Часто бывает, что мошенники звонят и сбрасывают, чтобы им перезвонили.
Специалист предостерег от номеров, начинающиеся на 8-809, которые используются для оказания платных услуг.
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