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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200820/1576022029.html
В Липецкой области планируют собрать 50 тысяч тонн яблок
Аграрии Липецкой области планируют собрать в текущем году 50 тысяч тонн яблок, из которых 40 тысяч тонн заложат на длительное хранение в специальные... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:47
2020-08-20T10:47
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 20 авг — РИА Новости</strong>. Аграрии Липецкой области планируют собрать в текущем году 50 тысяч тонн яблок, из которых 40 тысяч тонн заложат на длительное хранение в специальные холодильники, сообщил РИА Новости глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, в области работают более 10 садоводческих хозяйств. Самые крупные из них – ЗАО "Агрофирма имени 15 лет Октября" и ООО "Агроном-Сад" – расположены в Лебедянском районе. Специализированные хозяйства региона в среднем за год производят от 40 до 63 тысяч тонн плодов, занимая лидирующие позиции в Центральном федеральном округе.Артамонов отметил, что яблоки в области выращивают как для потребления в свежем виде, так и для переработки. По качеству и сортовому разнообразию липецкие плоды абсолютно конкурентоспособны с импортными, а по некоторым характеристикам превосходят их."Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом, играет применение самых современных технологий", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов

В Липецкой области планируют собрать 50 тысяч тонн яблок

10:47 20.08.2020
30
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЯблоки на ветке
Яблоки на ветке
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Яблоки на ветке
ЛИПЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Аграрии Липецкой области планируют собрать в текущем году 50 тысяч тонн яблок, из которых 40 тысяч тонн заложат на длительное хранение в специальные холодильники, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в области работают более 10 садоводческих хозяйств. Самые крупные из них – ЗАО "Агрофирма имени 15 лет Октября" и ООО "Агроном-Сад" – расположены в Лебедянском районе. Специализированные хозяйства региона в среднем за год производят от 40 до 63 тысяч тонн плодов, занимая лидирующие позиции в Центральном федеральном округе.
Артамонов отметил, что яблоки в области выращивают как для потребления в свежем виде, так и для переработки. По качеству и сортовому разнообразию липецкие плоды абсолютно конкурентоспособны с импортными, а по некоторым характеристикам превосходят их.
"Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом, играет применение самых современных технологий", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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