https://ria.ru/20200820/1576022029.html

В Липецкой области планируют собрать 50 тысяч тонн яблок

Аграрии Липецкой области планируют собрать в текущем году 50 тысяч тонн яблок, из которых 40 тысяч тонн заложат на длительное хранение в специальные... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:47

2020-08-20T10:47

2020-08-20T10:47

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 20 авг — РИА Новости</strong>. Аграрии Липецкой области планируют собрать в текущем году 50 тысяч тонн яблок, из которых 40 тысяч тонн заложат на длительное хранение в специальные холодильники, сообщил РИА Новости глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, в области работают более 10 садоводческих хозяйств. Самые крупные из них – ЗАО "Агрофирма имени 15 лет Октября" и ООО "Агроном-Сад" – расположены в Лебедянском районе. Специализированные хозяйства региона в среднем за год производят от 40 до 63 тысяч тонн плодов, занимая лидирующие позиции в Центральном федеральном округе.Артамонов отметил, что яблоки в области выращивают как для потребления в свежем виде, так и для переработки. По качеству и сортовому разнообразию липецкие плоды абсолютно конкурентоспособны с импортными, а по некоторым характеристикам превосходят их."Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом, играет применение самых современных технологий", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20200811/1575660314.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов