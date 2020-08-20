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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200820/1576021437.html
В России за сутки выписали 6090 человек после COVID-19
После лечения коронавируса в России за сутки выписаны 6 090 человек, за все время выздоровели 755 513 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:34
2020-08-20T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
волгоградская область
ростовская область
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> После лечения коронавируса в России за сутки выписаны 6 090 человек, за все время выздоровели 755 513 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 090 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 755 513", - говорится в сообщении.В частности, 1208 человек за выписаны за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 198 человек вписаны в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, 192 - в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, волгоградская область, ростовская область, общество

В России за сутки выписали 6090 человек после COVID-19

10:34 20.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. После лечения коронавируса в России за сутки выписаны 6 090 человек, за все время выздоровели 755 513 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 090 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 755 513", - говорится в сообщении.
В частности, 1208 человек за выписаны за сутки в Москве, 198 человек вписаны в Ростовской области, 192 - в Волгоградской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваВолгоградская областьРостовская областьОбщество
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