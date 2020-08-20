https://ria.ru/20200820/1576021437.html

В России за сутки выписали 6090 человек после COVID-19

После лечения коронавируса в России за сутки выписаны 6 090 человек, за все время выздоровели 755 513 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:34

2020-08-20T10:34

2020-08-20T10:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

волгоградская область

ростовская область

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> После лечения коронавируса в России за сутки выписаны 6 090 человек, за все время выздоровели 755 513 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 090 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 755 513", - говорится в сообщении.В частности, 1208 человек за выписаны за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 198 человек вписаны в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, 192 - в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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