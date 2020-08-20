https://ria.ru/20200820/1576021366.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп (0,2%) в Подмосковье, Чечне, Брянской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:34
2020-08-20T10:34
2020-08-20T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп (0,2%) в Подмосковье, Чечне, Брянской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область, Брянская область, Чеченская Республика - 0,2%, 3. Москва, Республика Тыва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Липецкая область, Еврейская автономная область - 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп (0,2%) в Подмосковье, Чечне, Брянской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область, Брянская область, Чеченская Республика - 0,2%, 3. Москва, Республика Тыва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Липецкая область, Еврейская автономная область - 0,3%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.