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На "Армии-2020" впервые представят ЗРС "Антей-4000"
"Алмаз-Антей" на форуме "Армия-2020" впервые представит публике зенитную ракетную систему "Антей-4000", говорится в сообщении концерна, поступившем в РИА... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:27
2020-08-20T10:37
"антей-4000"
форум "армия — 2020"
с-300в4
патриот
алабино
безопасность
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> "Алмаз-Антей" на форуме <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a> впервые представит публике зенитную ракетную систему <a href="https://ria.ru/product_antey-4000" target="_blank">"Антей-4000"</a>, говорится в сообщении концерна, поступившем в РИА Новости."Одной из таких премьер станет зенитная ракетная система "Антей-4000". На площадке перед павильоном "В" будут размещены пусковая установка 9А83М-2Е и пуско-заряжающая установка 9А84М-1Е, а также зенитные управляемые ракеты 9М83МЭ и 9М82МЭ (в транспортно-пусковых контейнерах) из состава этой зенитной ракетной системы", - говорится в сообщении.Еще одной новинкой "Армии-2020" станет пусковая установка 51П6Е2 перспективного комплекса нестратегической противоракетной обороны. Она предназначена для борьбы с баллистическими целями.Помимо того, на выставке будут представлены зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-Э2", "Тор-М2КМ" и "Бук-М3", боевая машина "Тайфун-ПВО", беспилотник с турбореактивным двигателем комплекса "Адъютант".Как сообщалось ранее, ЗРС "Антей-4000" - экспортный вариант <a href="http://ria.ru/product_S-300V4/" target="_blank" data-auto="true">С-300В4</a>, высокомобильной системы ПВО, предназначенной для обороны объектов военно-государственного значения и группировок войск от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "<a href="http://ria.ru/organization_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">Патриот</a>", полигона <a href="http://ria.ru/location_Alabino/" target="_blank" data-auto="true">Алабино</a> и аэродрома Кубинка.
https://ria.ru/20200820/1576016409.html
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"антей-4000", форум "армия — 2020", с-300в4, патриот, алабино, безопасность

На "Армии-2020" впервые представят ЗРС "Антей-4000"

10:27 20.08.2020 (обновлено: 10:37 20.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений в Краснодарском крае
Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Алмаз-Антей" на форуме "Армия-2020" впервые представит публике зенитную ракетную систему "Антей-4000", говорится в сообщении концерна, поступившем в РИА Новости.
"Одной из таких премьер станет зенитная ракетная система "Антей-4000". На площадке перед павильоном "В" будут размещены пусковая установка 9А83М-2Е и пуско-заряжающая установка 9А84М-1Е, а также зенитные управляемые ракеты 9М83МЭ и 9М82МЭ (в транспортно-пусковых контейнерах) из состава этой зенитной ракетной системы", - говорится в сообщении.
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Еще одной новинкой "Армии-2020" станет пусковая установка 51П6Е2 перспективного комплекса нестратегической противоракетной обороны. Она предназначена для борьбы с баллистическими целями.
Помимо того, на выставке будут представлены зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-Э2", "Тор-М2КМ" и "Бук-М3", боевая машина "Тайфун-ПВО", беспилотник с турбореактивным двигателем комплекса "Адъютант".
Как сообщалось ранее, ЗРС "Антей-4000" - экспортный вариант С-300В4, высокомобильной системы ПВО, предназначенной для обороны объектов военно-государственного значения и группировок войск от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.
Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка.
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"Антей-4000"Форум "Армия — 2020"С-300В4ПатриотАлабиноБезопасность
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