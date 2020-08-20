https://ria.ru/20200820/1576020743.html

Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией

Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:23

2020-08-20T10:23

2020-08-20T12:01

протесты в белоруссии

светлана тихановская

виктор бабарико

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко.В КС в четверг впервые заявили, что РФ остается стратегическим партнером <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, ранее его представители говорили про хорошие, добрые и прагматичные отношения.Глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Мария Колесникова, которая также стала членом президиума КС, в интервью РИА Новости заявляла, что оппозиции важно сохранять партнерские отношения с РФ.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

https://ria.ru/20200820/1575998864.html

Ольга Занкова о чем с ними говорить? Их программа абсолютно русофобская. Одно то, что туда вошла алексиевич, ненавидящая Россию - о многом говорит. Польские флажки - тоже 95

Василий Прекрасноволосый Ну наши-то с удовольствием поучаствуют в приватизации Беларуськалия, Маз. МТЗ. 55

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, виктор бабарико, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире