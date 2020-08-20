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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576020743.html
Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией
Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:23
2020-08-20T12:01
протесты в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко.В КС в четверг впервые заявили, что РФ остается стратегическим партнером <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, ранее его представители говорили про хорошие, добрые и прагматичные отношения.Глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Мария Колесникова, которая также стала членом президиума КС, в интервью РИА Новости заявляла, что оппозиции важно сохранять партнерские отношения с РФ.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
https://ria.ru/20200820/1575998864.html
о чем с ними говорить? Их программа абсолютно русофобская. Одно то, что туда вошла алексиевич, ненавидящая Россию - о многом говорит. Польские флажки - тоже
95
Ну наши-то с удовольствием поучаствуют в приватизации Беларуськалия, Маз. МТЗ.
55
23
россия
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светлана тихановская, виктор бабарико, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией

10:23 20.08.2020 (обновлено: 12:01 20.08.2020)
9627
© AP Photo / Dmitri LovetskyЛюди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко.

"Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации)", - заявил Латушко журналистам, отвечая на вопрос, готов ли КС к контактам с РФ.

В КС в четверг впервые заявили, что РФ остается стратегическим партнером Белоруссии, ранее его представители говорили про хорошие, добрые и прагматичные отношения.
Глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова, которая также стала членом президиума КС, в интервью РИА Новости заявляла, что оппозиции важно сохранять партнерские отношения с РФ.
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Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Обсудить 23
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
о чем с ними говорить? Их программа абсолютно русофобская. Одно то, что туда вошла алексиевич, ненавидящая Россию - о многом говорит. Польские флажки - тоже
20 августа, 10:25
О Ольга Занкова
8410009
Ну наши-то с удовольствием поучаствуют в приватизации Беларуськалия, Маз. МТЗ.
20 августа, 10:25
ВПВасилий Прекрасноволосый
12411235
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