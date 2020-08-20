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https://ria.ru/20200820/1576020462.html
Акция "Ночь кино" состоится 29 августа в парках и музеях Москвы
Общегородская акция "Ночь кино" состоится 29 августа в культурных центрах, парках и музеях Москвы, посетить показы можно с 13.00 до 00.30, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:16
2020-08-20T10:16
культура
кино и сериалы
новости культуры
москино
госфильмофонд рф
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Общегородская акция "Ночь кино" состоится 29 августа в культурных центрах, парках и музеях Москвы, посетить показы можно с 13.00 до 00.30, сообщается на сайте мэра российской столицы."Ночь кино" станет одним из первых кинособытий после возобновления работы кинотеатров. В этом году акция пройдет в пятый раз. Запланировано свыше 350 показов более чем на 150 площадках - в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях. Зрителей ждут премьера архивного монтажного фильма "Москва 1941-1945. Хроники будней", созданного "Москино" при поддержке департамента культуры к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, немые фильмы с живой озвучкой современных музыкантов, кинопоказы, лекции, встречи с режиссерами", - приводятся на сайте мэра Москвы слова руководителя департамента культуры Александра Кибовского.Отмечается, что ретропрограмма этого года включает сборник немых фильмов о городах с живой озвучкой современных музыкантов, а также советскую классику из коллекции Госфильмофонда России к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Министерство культуры РФ и Фонд кино покажут на московских киноплощадках самые популярные отечественные ленты этого года.Кинопоказы пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором. Так, перерывы между сеансами будут увеличены, чтобы не допускать очередей и проветривать залы, поэтому программа начнется в 13.00. Вход на все мероприятия свободный, по регистрации.
https://ria.ru/20200818/1575945291.html
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кино и сериалы, новости культуры, москино, госфильмофонд рф

Акция "Ночь кино" состоится 29 августа в парках и музеях Москвы

10:16 20.08.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители в Музее Москвы во время всероссийской акции "Ночь кино"
Посетители в Музее Москвы во время всероссийской акции Ночь кино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Общегородская акция "Ночь кино" состоится 29 августа в культурных центрах, парках и музеях Москвы, посетить показы можно с 13.00 до 00.30, сообщается на сайте мэра российской столицы.
"Ночь кино" станет одним из первых кинособытий после возобновления работы кинотеатров. В этом году акция пройдет в пятый раз. Запланировано свыше 350 показов более чем на 150 площадках - в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях. Зрителей ждут премьера архивного монтажного фильма "Москва 1941-1945. Хроники будней", созданного "Москино" при поддержке департамента культуры к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, немые фильмы с живой озвучкой современных музыкантов, кинопоказы, лекции, встречи с режиссерами", - приводятся на сайте мэра Москвы слова руководителя департамента культуры Александра Кибовского.
Отмечается, что ретропрограмма этого года включает сборник немых фильмов о городах с живой озвучкой современных музыкантов, а также советскую классику из коллекции Госфильмофонда России к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Министерство культуры РФ и Фонд кино покажут на московских киноплощадках самые популярные отечественные ленты этого года.
Кинопоказы пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором. Так, перерывы между сеансами будут увеличены, чтобы не допускать очередей и проветривать залы, поэтому программа начнется в 13.00. Вход на все мероприятия свободный, по регистрации.
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