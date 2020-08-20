https://ria.ru/20200820/1576020300.html

На переобучение безработных выделили почти три миллиарда рублей

Правительство выделит почти три миллиарда рублей из резервного фонда на переобучение безработных. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:13

2020-08-20T10:13

2020-08-20T11:36

россия

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости</strong>. Правительство выделит почти три миллиарда рублей из резервного фонда на переобучение безработных. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Субсидии предоставят союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", который организует программы профессионального обучения и дополнительного образования для граждан, пострадавших от пандемии COVID-19. Как ожидается, обучение пройдут 110 тысяч россиян до конца этого года.В конце июля Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам или индивидуальным предпринимателям, которые ведут подобные программы в рамках нацпроекта "Демография". Теперь у них такая возможность появится.

https://ria.ru/20200806/1575426083.html

https://ria.ru/20200806/1575432931.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, экономика