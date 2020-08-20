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На переобучение безработных выделили почти три миллиарда рублей
Правительство выделит почти три миллиарда рублей из резервного фонда на переобучение безработных. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:13
2020-08-20T11:36
россия
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости</strong>. Правительство выделит почти три миллиарда рублей из резервного фонда на переобучение безработных. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Субсидии предоставят союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", который организует программы профессионального обучения и дополнительного образования для граждан, пострадавших от пандемии COVID-19. Как ожидается, обучение пройдут 110 тысяч россиян до конца этого года.В конце июля Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам или индивидуальным предпринимателям, которые ведут подобные программы в рамках нацпроекта "Демография". Теперь у них такая возможность появится.
https://ria.ru/20200806/1575426083.html
https://ria.ru/20200806/1575432931.html
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россия, михаил мишустин, экономика

На переобучение безработных выделили почти три миллиарда рублей

10:13 20.08.2020 (обновлено: 11:36 20.08.2020)
843
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения "Моя работа"
Центр занятости населения Моя работа
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Центр занятости населения "Моя работа". Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Правительство выделит почти три миллиарда рублей из резервного фонда на переобучение безработных. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Субсидии предоставят союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", который организует программы профессионального обучения и дополнительного образования для граждан, пострадавших от пандемии COVID-19.
Посетитель ярмарки вакансий
6 августа, 00:23
Некоторым безработным предложили платить по десять тысяч рублей
Как ожидается, обучение пройдут 110 тысяч россиян до конца этого года.
В конце июля Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам или индивидуальным предпринимателям, которые ведут подобные программы в рамках нацпроекта "Демография". Теперь у них такая возможность появится.
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
6 августа, 10:31
Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии
201000110
Обсудить 8
РоссияМихаил МишустинЭкономика
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