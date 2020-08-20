https://ria.ru/20200820/1576019409.html

Глава "Ростеха" Чемезов отчитался о доходах

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов по итогам 2019 года заработал 403,262 миллиона рублей, что на 21% больше по сравнению с 2018 годом (332,284... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T09:54

2020-08-20T09:54

2020-08-20T09:54

ростех

сергей чемезов

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Глава госкорпорации "Ростех" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHemezov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чемезов</a> по итогам 2019 года заработал 403,262 миллиона рублей, что на 21% больше по сравнению с 2018 годом (332,284 миллиона), следует из декларации о доходах сотрудников госкопорации, размещенной на <a href="https://rostec.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>".Вместе с тем, супруга Чемезова заработала за отчетный период 1,49 миллиарда рублей, что в 8 раз больше по сравнению с 2018 годом, а также продала земельный участок под ИЖС площадью почти 3 тысячи квадратных метров, следует из декларации.У самого Чемезова изменений в части недвижимого имущества за отчетный период не произошло, зато глава "Ростеха" стал владельцем автомобиля Lada Vesta Sport, говорится в документе. Стоимость самой дорогой серийной Lada начинается от 1,067 миллиона рублей.Кроме того, еще 18,778 миллиона рублей дохода за 2019 год пришлось на несовершеннолетнего ребенка семьи Чемезовых, в то время как за 2018 год он "заработал" 16,329 миллиона рублей.

https://ria.ru/20200814/1575811491.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, сергей чемезов, экономика