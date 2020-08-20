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Глава "Ростеха" Чемезов отчитался о доходах
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов по итогам 2019 года заработал 403,262 миллиона рублей, что на 21% больше по сравнению с 2018 годом (332,284... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T09:54
2020-08-20T09:54
ростех
сергей чемезов
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Глава госкорпорации "Ростех" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHemezov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чемезов</a> по итогам 2019 года заработал 403,262 миллиона рублей, что на 21% больше по сравнению с 2018 годом (332,284 миллиона), следует из декларации о доходах сотрудников госкопорации, размещенной на <a href="https://rostec.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>".Вместе с тем, супруга Чемезова заработала за отчетный период 1,49 миллиарда рублей, что в 8 раз больше по сравнению с 2018 годом, а также продала земельный участок под ИЖС площадью почти 3 тысячи квадратных метров, следует из декларации.У самого Чемезова изменений в части недвижимого имущества за отчетный период не произошло, зато глава "Ростеха" стал владельцем автомобиля Lada Vesta Sport, говорится в документе. Стоимость самой дорогой серийной Lada начинается от 1,067 миллиона рублей.Кроме того, еще 18,778 миллиона рублей дохода за 2019 год пришлось на несовершеннолетнего ребенка семьи Чемезовых, в то время как за 2018 год он "заработал" 16,329 миллиона рублей.
https://ria.ru/20200814/1575811491.html
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ростех, сергей чемезов, экономика

Глава "Ростеха" Чемезов отчитался о доходах

09:54 20.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов по итогам 2019 года заработал 403,262 миллиона рублей, что на 21% больше по сравнению с 2018 годом (332,284 миллиона), следует из декларации о доходах сотрудников госкопорации, размещенной на сайте "Ростеха".
Вместе с тем, супруга Чемезова заработала за отчетный период 1,49 миллиарда рублей, что в 8 раз больше по сравнению с 2018 годом, а также продала земельный участок под ИЖС площадью почти 3 тысячи квадратных метров, следует из декларации.
У самого Чемезова изменений в части недвижимого имущества за отчетный период не произошло, зато глава "Ростеха" стал владельцем автомобиля Lada Vesta Sport, говорится в документе. Стоимость самой дорогой серийной Lada начинается от 1,067 миллиона рублей.
Кроме того, еще 18,778 миллиона рублей дохода за 2019 год пришлось на несовершеннолетнего ребенка семьи Чемезовых, в то время как за 2018 год он "заработал" 16,329 миллиона рублей.
Президент РФ Владимир Путин
14 августа, 23:32
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23001018
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РостехСергей ЧемезовЭкономика
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