https://ria.ru/20200820/1576018813.html

В Белоруссии опубликовали указы Лукашенко о переназначении правительства

Указы, которыми президент Белоруссии Александр Лукашенко переназначил правительство, ушедшее в отставку после президентских выборов, официально опубликованы в... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T09:40

2020-08-20T09:40

2020-08-20T09:40

светлана тихановская

роман головченко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Указы, которыми президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> переназначил правительство, ушедшее в отставку после президентских выборов, официально опубликованы в четверг <a href="https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32000316&p1=1&p5=0" target="_blank" rel="nofollow noopener">на национальном правовом интернет-портале</a>, изменений в составе Совмина нет.В среду пресс-служба Лукашенко сообщила, что он подписал два указа – <a href="https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32000315&p1=1&p5=0" target="_blank" rel="nofollow noopener">о назначении</a> премьером <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a>, который занимал эту должность и до выборов, а также о назначении членов правительства. Это технические указы, такая процедура проводится в соответствии с белорусским законодательством, согласно которому Совмин должен был сложить полномочия и уйти в отставку перед вновь избранным главой государства.В субботу Лукашенко заявил, что состав правительства республики, который был назначен до выборов, готов работать и после выборов, хотя "могут быть какие-то нюансы", и поручил своей администрации оперативно подготовить соответствующие документы.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200819/1575998461.html

https://ria.ru/20200819/1576004574.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире