https://ria.ru/20200820/1576017685.html

В Москве за сутки вылечились 1208 пациентов с COVID-19

Еще 1208 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 201,5 тысячи человек, сообщила журналистам в... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T09:14

2020-08-20T09:14

2020-08-20T09:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Еще 1208 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 201,5 тысячи человек, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1208 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 201 567", - сообщила вице-мэр.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество