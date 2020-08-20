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Названа лучшая "валюта-убежище"
Доллар является лучшей "валютой-убежищем", несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, сообщает CNBC со ссылкой на оценку аналитиков... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T09:07
2020-08-20T11:09
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Доллар является лучшей "валютой-убежищем", несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, сообщает <a href="https://www.cnbc.com/2020/08/19/forex-morgan-stanley-picks-dollar-best-safe-haven-currency-for-2020.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNBC</a> со ссылкой на оценку аналитиков Morgan Stanley.Экономисты предполагают, что низкие ставки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> создают определенные выгоды для инвесторов, из-за чего доллар становится предпочтительнее японской иены и швейцарского франка.Так, инвесторы могут занимать в валюте с низкой доходностью, которой сейчас является доллар, и вкладывать в высокодоходные активы для получения процентной разницы. При этом во время неопределенности инвесторы могут продать такие активы и вернуть взятую в долг валюту, что может укрепить ее.Тем не менее, как отмечает издание, стоит учитывать, что политическая неопределенность в США может обернуться риском для доллара.
https://ria.ru/20200806/1575448651.html
Фантики обеспеченные долгом США )))
42
₽ - самая лучшая и крутая валюта!
42
12
сша
РИА Новости
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Новости
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60
сша, экономика

Названа лучшая "валюта-убежище"

09:07 20.08.2020 (обновлено: 11:09 20.08.2020)
7586
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБанкноты, использованные в интерьере кафе на острове Ки-Уэст в штате Флорида
Банкноты, использованные в интерьере кафе на острове Ки-Уэст в штате Флорида
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Банкноты, использованные в интерьере кафе на острове Ки-Уэст в штате Флорида. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Доллар является лучшей "валютой-убежищем", несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, сообщает CNBC со ссылкой на оценку аналитиков Morgan Stanley.
Экономисты предполагают, что низкие ставки в США создают определенные выгоды для инвесторов, из-за чего доллар становится предпочтительнее японской иены и швейцарского франка.
Так, инвесторы могут занимать в валюте с низкой доходностью, которой сейчас является доллар, и вкладывать в высокодоходные активы для получения процентной разницы. При этом во время неопределенности инвесторы могут продать такие активы и вернуть взятую в долг валюту, что может укрепить ее.
Тем не менее, как отмечает издание, стоит учитывать, что политическая неопределенность в США может обернуться риском для доллара.
Московская центральная фондовая биржа. Ценные бумаги
6 августа, 15:00
Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте
1769701113
Обсудить 12
СШАЭкономика
Популярные комментарии
Фантики обеспеченные долгом США )))
20 августа, 09:10
Александр Невский
3140007
₽ - самая лучшая и крутая валюта!
20 августа, 09:31
Александр К.
2771106
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