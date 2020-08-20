https://ria.ru/20200820/1576017415.html

Названа лучшая "валюта-убежище"

Доллар является лучшей "валютой-убежищем", несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, сообщает CNBC со ссылкой на оценку аналитиков... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T09:07

2020-08-20T09:07

2020-08-20T11:09

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576022845_0:192:3058:1912_1400x0_80_0_0_458c8c8ea9dac012b0f3fe9fb0a72836.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Доллар является лучшей "валютой-убежищем", несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, сообщает <a href="https://www.cnbc.com/2020/08/19/forex-morgan-stanley-picks-dollar-best-safe-haven-currency-for-2020.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNBC</a> со ссылкой на оценку аналитиков Morgan Stanley.Экономисты предполагают, что низкие ставки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> создают определенные выгоды для инвесторов, из-за чего доллар становится предпочтительнее японской иены и швейцарского франка.Так, инвесторы могут занимать в валюте с низкой доходностью, которой сейчас является доллар, и вкладывать в высокодоходные активы для получения процентной разницы. При этом во время неопределенности инвесторы могут продать такие активы и вернуть взятую в долг валюту, что может укрепить ее.Тем не менее, как отмечает издание, стоит учитывать, что политическая неопределенность в США может обернуться риском для доллара.

https://ria.ru/20200806/1575448651.html

Александр Невский Фантики обеспеченные долгом США ))) 42

Александр К. ₽ - самая лучшая и крутая валюта! 42

12

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, экономика