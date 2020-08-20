https://ria.ru/20200820/1576017033.html
"Шило на мыло": подписчики высмеяли Панина за пост о "грязной" работе
Актера Алексея Панина высмеяли в Сети за шутку о новой работе в Испании. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T08:54
2020-08-20T08:54
2020-08-20T09:14
шоу-бизнес
алексей панин
испания
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Актера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Panin/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Панина</a> высмеяли в Сети за шутку о новой работе в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>.Артист опубликовал в своем профиле <a href="https://www.instagram.com/actor_ap/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видео, на котором самостоятельно моет машину.Подписчики не оценили юмор Панина и предположили, что это, возможно, будет его единственный способ заработка в "эмиграции"."Тот случай, когда утечка "мозгов" во благо России", - отметил dmitryzen5."Расскажи секрет, как можно ездить за границу с долгом у судебных приставов?" - поинтерсовался ed.gri.13."Леха, сколько ты будешь еще унижаться?" - спросил alex2974sever."Называется, сменил шило на мыло", - сыронизировала galuya747
https://ria.ru/20200610/1572718934.html
3
испания
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, алексей панин, испания
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Актера Алексея Панина
высмеяли в Сети за шутку о новой работе в Испании
.
Артист опубликовал в своем профиле Instagram
видео, на котором самостоятельно моет машину.
"Я осваиваю новую профессию — мойщика машины. Никогда это сам в России не делал. Но, думаю, что если меня здесь за горло возьмет костлявая рука голода, я знаю, чем буду заниматься", - написал он.
Подписчики не оценили юмор Панина и предположили, что это, возможно, будет его единственный способ заработка в "эмиграции".
"Тот случай, когда утечка "мозгов" во благо России", - отметил dmitryzen5.
"Расскажи секрет, как можно ездить за границу с долгом у судебных приставов?" - поинтерсовался ed.gri.13.
"Леха, сколько ты будешь еще унижаться?" - спросил alex2974sever.
"Называется, сменил шило на мыло", - сыронизировала galuya747