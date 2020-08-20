https://ria.ru/20200820/1576017033.html

"Шило на мыло": подписчики высмеяли Панина за пост о "грязной" работе

Актера Алексея Панина высмеяли в Сети за шутку о новой работе в Испании. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T08:54

2020-08-20T08:54

2020-08-20T09:14

шоу-бизнес

алексей панин

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152673/56/1526735675_0:0:2896:1629_1400x0_80_0_0_2b0997c2c1efd66da9099d298cfd48ac.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Актера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Panin/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Панина</a> высмеяли в Сети за шутку о новой работе в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>.Артист опубликовал в своем профиле <a href="https://www.instagram.com/actor_ap/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видео, на котором самостоятельно моет машину.Подписчики не оценили юмор Панина и предположили, что это, возможно, будет его единственный способ заработка в "эмиграции"."Тот случай, когда утечка "мозгов" во благо России", - отметил dmitryzen5."Расскажи секрет, как можно ездить за границу с долгом у судебных приставов?" - поинтерсовался ed.gri.13."Леха, сколько ты будешь еще унижаться?" - спросил alex2974sever."Называется, сменил шило на мыло", - сыронизировала galuya747

https://ria.ru/20200610/1572718934.html

3

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, алексей панин, испания