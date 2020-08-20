https://ria.ru/20200820/1576016294.html

В Обнинске при пожаре в больнице пострадал человек

Один человек пострадал при пожаре в психоневрологическом отделении в больнице Обнинска Калужской области, из трехэтажного здания были эвакуированы 15 человек,... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T08:03

2020-08-20T08:03

2020-08-20T08:08

калужская область

обнинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f98a317e509c5e945289a8e23eb1bcc6.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Один человек пострадал при пожаре в психоневрологическом отделении в больнице <a href="http://ria.ru/location_Obninsk/" target="_blank" data-auto="true">Обнинска</a> <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, из трехэтажного здания были эвакуированы 15 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."В 01.00 поступила информация о возгорании в палате на первом этаже психоневрологического диспансерного отделения клинической больницы №8 на улице Пирогова", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате пожара пострадал один человек, его госпитализировали в реанимационное отделение. Всего из здания были эвакуированы 15 человек, в том числе трое сотрудников больницы.Собеседник агентства уточнил, что после ликвидации пожара и проветривания помещений все пациенты вернулись в свои палаты. К ликвидации возгорания привлекались 24 человека и 7 единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20200613/1572883166.html

калужская область

обнинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, обнинск, происшествия