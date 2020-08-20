https://ria.ru/20200820/1576016294.html
В Обнинске при пожаре в больнице пострадал человек
Один человек пострадал при пожаре в психоневрологическом отделении в больнице Обнинска Калужской области, из трехэтажного здания были эвакуированы 15 человек,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T08:03
2020-08-20T08:03
2020-08-20T08:08
калужская область
обнинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Один человек пострадал при пожаре в психоневрологическом отделении в больнице <a href="http://ria.ru/location_Obninsk/" target="_blank" data-auto="true">Обнинска</a> <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, из трехэтажного здания были эвакуированы 15 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."В 01.00 поступила информация о возгорании в палате на первом этаже психоневрологического диспансерного отделения клинической больницы №8 на улице Пирогова", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате пожара пострадал один человек, его госпитализировали в реанимационное отделение. Всего из здания были эвакуированы 15 человек, в том числе трое сотрудников больницы.Собеседник агентства уточнил, что после ликвидации пожара и проветривания помещений все пациенты вернулись в свои палаты. К ликвидации возгорания привлекались 24 человека и 7 единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20200613/1572883166.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, обнинск, происшествия