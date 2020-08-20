https://ria.ru/20200820/1576016129.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
Без осадков и до плюс 22 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T07:59
2020-08-20T07:59
2020-08-20T07:59
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503658_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4bab9438a8890de7a9b4d83014d49cd5.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Без осадков и до плюс 22 ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Сегодня погода будет определяться влиянием антициклона, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду. В Москве +20…+22, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> 18-23 градуса. Это точь-в-точь соответствует климатической норме августа", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20200812/1575676190.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503658_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_be5af1aa5d3c06fc463c4c5cc3280fa5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество