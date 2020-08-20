https://ria.ru/20200820/1576016129.html

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Без осадков и до плюс 22 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T07:59

2020-08-20T07:59

2020-08-20T07:59

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Без осадков и до плюс 22 ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Сегодня погода будет определяться влиянием антициклона, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду. В Москве +20…+22, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> 18-23 градуса. Это точь-в-точь соответствует климатической норме августа", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20200812/1575676190.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество