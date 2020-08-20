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Против депутата Мосгордумы Шереметьева возбудили уголовное дело
Против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Главного следственного... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T07:54
2020-08-20T09:22
олег шереметьев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская городская дума
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Против депутата <u><a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/">Мосгордумы</a></u> Олега Шереметьева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Главного следственного управления столичного СК.Сейчас решается вопрос о задержании и избрании меры пресечения.По данным следствия, с ноября 2019-го по февраль 2020 года <a href="http://ria.ru/person_Seregjj_SHeremetev/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьев</a> ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей с ложными сведениями о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению.Ущерб бюджету Москвы составил более двух миллионов рублей.
https://ria.ru/20200730/1575160522.html
И это всё !? Да это же невинный младенец . Или нам чего то не договаривают ?
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россия
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олег шереметьев, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская городская дума, москва, происшествия

Против депутата Мосгордумы Шереметьева возбудили уголовное дело

07:54 20.08.2020 (обновлено: 09:22 20.08.2020)
9780
© Фото : Московская городская ДумаДепутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев
Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев
© Фото : Московская городская Дума
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Главного следственного управления столичного СК.
Сейчас решается вопрос о задержании и избрании меры пресечения.
По данным следствия, с ноября 2019-го по февраль 2020 года Шереметьев ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей с ложными сведениями о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению.
Ущерб бюджету Москвы составил более двух миллионов рублей.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
30 июля, 12:56
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2562570911
Обсудить 14
Олег ШереметьевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская городская думаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
И это всё !? Да это же невинный младенец . Или нам чего то не договаривают ?
20 августа, 08:12
Теофраст фон Гогенгейм
23100015
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