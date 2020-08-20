https://ria.ru/20200820/1576016036.html
Против депутата Мосгордумы Шереметьева возбудили уголовное дело
Против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Главного следственного... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T07:54
2020-08-20T07:54
2020-08-20T09:22
олег шереметьев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская городская дума
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Против депутата <u><a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/">Мосгордумы</a></u> Олега Шереметьева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Главного следственного управления столичного СК.Сейчас решается вопрос о задержании и избрании меры пресечения.По данным следствия, с ноября 2019-го по февраль 2020 года <a href="http://ria.ru/person_Seregjj_SHeremetev/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьев</a> ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей с ложными сведениями о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению.Ущерб бюджету Москвы составил более двух миллионов рублей.
https://ria.ru/20200730/1575160522.html
Теофраст фон Гогенгейм
И это всё !? Да это же невинный младенец . Или нам чего то не договаривают ?
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россия
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег шереметьев, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская городская дума, москва, происшествия