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В ДТП в Иркутской области погибли четыре человека
Два автомобиля столкнулись на трассе "Вилюй" в Иркутской области, четыре человека погибли, еще два госпитализированы, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T07:23
2020-08-20T07:23
иркутская область
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Два автомобиля столкнулись на трассе "Вилюй" в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, четыре человека погибли, еще два госпитализированы, сообщает ГУМВД региона.ДТП произошло ночью в четверг на трассе А-331 "Вилюй" вблизи села Покосное Иркутской области."Столкнулись автомобили "Лада Гранта" и Toyota Vista. В результате случившегося 54-летний водитель, две пассажирки "Лады" (18 и 47 лет) и 31 летний пассажир Toyota от полученных травм скончались на месте до приезда бригады медиков", - говорится в сообщении.Отмечается, что двое мужчин из иномарки – водитель и пассажир - госпитализированы.
https://ria.ru/20200818/1575926086.html
иркутская область
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Новости
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иркутская область, происшествия

В ДТП в Иркутской области погибли четыре человека

07:23 20.08.2020
3310
© Сайт ГУ МВД России по Иркутской областиСмертельное ДТП в Братском районе
Смертельное ДТП в Братском районе
© Сайт ГУ МВД России по Иркутской области
ИРКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на трассе "Вилюй" в Иркутской области, четыре человека погибли, еще два госпитализированы, сообщает ГУМВД региона.
ДТП произошло ночью в четверг на трассе А-331 "Вилюй" вблизи села Покосное Иркутской области.
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"Столкнулись автомобили "Лада Гранта" и Toyota Vista. В результате случившегося 54-летний водитель, две пассажирки "Лады" (18 и 47 лет) и 31 летний пассажир Toyota от полученных травм скончались на месте до приезда бригады медиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое мужчин из иномарки – водитель и пассажир - госпитализированы.
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Иркутская областьПроисшествия
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