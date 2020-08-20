https://ria.ru/20200820/1576015525.html

В ДТП в Иркутской области погибли четыре человека

Два автомобиля столкнулись на трассе "Вилюй" в Иркутской области, четыре человека погибли, еще два госпитализированы, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T07:23

2020-08-20T07:23

2020-08-20T07:23

иркутская область

происшествия

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<strong>ИРКУТСК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Два автомобиля столкнулись на трассе "Вилюй" в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, четыре человека погибли, еще два госпитализированы, сообщает ГУМВД региона.ДТП произошло ночью в четверг на трассе А-331 "Вилюй" вблизи села Покосное Иркутской области."Столкнулись автомобили "Лада Гранта" и Toyota Vista. В результате случившегося 54-летний водитель, две пассажирки "Лады" (18 и 47 лет) и 31 летний пассажир Toyota от полученных травм скончались на месте до приезда бригады медиков", - говорится в сообщении.Отмечается, что двое мужчин из иномарки – водитель и пассажир - госпитализированы.

https://ria.ru/20200818/1575926086.html

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, происшествия