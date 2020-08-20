https://ria.ru/20200820/1576015326.html

В Кемеровской области подростка убило молнией

Молния убила четырнадцатилетнего подростка в городе Прокопьевск Кемеровской области, тринадцатилетний мальчик пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T06:43

2020-08-20T06:43

2020-08-20T06:43

прокопьевск

кемеровская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047404_0:59:2598:1520_1400x0_80_0_0_107147b24c5820a45c87a6f584068fd8.jpg

<strong>КЕМЕРОВО, 20 авг - РИА Новости.</strong> Молния убила четырнадцатилетнего подростка в городе <a href="http://ria.ru/location_Prokopevsk/" target="_blank" data-auto="true">Прокопьевск</a> Кемеровской области, тринадцатилетний мальчик пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф."Вчера в Прокопьевске, на улице Международная было обнаружено тело мальчика 14 лет, медиками была констатирована смерть в результате удара молнией. Чуть позже поступил вызов к 13-летнему мальчику, который во время удара молнии находился рядом с погибшим. Ребёнок был госпитализирован, находится под наблюдением врачей", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.В среду в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank">Кузбассе</a> прошли дожди и грозы.

https://ria.ru/20200819/1575967189.html

прокопьевск

кемеровская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокопьевск, кемеровская область, происшествия