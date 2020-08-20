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В Кемеровской области подростка убило молнией
Молния убила четырнадцатилетнего подростка в городе Прокопьевск Кемеровской области, тринадцатилетний мальчик пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T06:43
2020-08-20T06:43
прокопьевск
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 20 авг - РИА Новости.</strong> Молния убила четырнадцатилетнего подростка в городе <a href="http://ria.ru/location_Prokopevsk/" target="_blank" data-auto="true">Прокопьевск</a> Кемеровской области, тринадцатилетний мальчик пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф."Вчера в Прокопьевске, на улице Международная было обнаружено тело мальчика 14 лет, медиками была констатирована смерть в результате удара молнией. Чуть позже поступил вызов к 13-летнему мальчику, который во время удара молнии находился рядом с погибшим. Ребёнок был госпитализирован, находится под наблюдением врачей", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.В среду в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank">Кузбассе</a> прошли дожди и грозы.
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прокопьевск
кемеровская область
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прокопьевск, кемеровская область, происшествия

В Кемеровской области подростка убило молнией

06:43 20.08.2020
16668
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкМолния
Молния
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Молния. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 авг - РИА Новости. Молния убила четырнадцатилетнего подростка в городе Прокопьевск Кемеровской области, тринадцатилетний мальчик пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
"Вчера в Прокопьевске, на улице Международная было обнаружено тело мальчика 14 лет, медиками была констатирована смерть в результате удара молнией. Чуть позже поступил вызов к 13-летнему мальчику, который во время удара молнии находился рядом с погибшим. Ребёнок был госпитализирован, находится под наблюдением врачей", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.
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