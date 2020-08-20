https://ria.ru/20200820/1576015184.html

В хабаровском аэропорту проверили сообщения о "минировании"

Проверка аэропорта Хабаровска после сообщения о "минировании" завершена, угрозы не обнаружены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T05:57

2020-08-20T05:57

2020-08-20T05:57

хабаровск

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Проверка аэропорта <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> после сообщения о "минировании" завершена, угрозы не обнаружены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Хаустова.Ранее она рассказала, что порядка 1,5 тысячи человек эвакуированы из аэропорта Хабаровска после анонимного сообщения о минировании судов и авиагавани."Проверка завершена, угроза снята. Задержано 10 рейсов, они готовятся вылетать в порядке очерёдности", - сказала Хаустова.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.

https://ria.ru/20200820/1576015097.html

хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия