https://ria.ru/20200820/1576015184.html
В хабаровском аэропорту проверили сообщения о "минировании"
Проверка аэропорта Хабаровска после сообщения о "минировании" завершена, угрозы не обнаружены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T05:57
2020-08-20T05:57
2020-08-20T05:57
хабаровск
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Проверка аэропорта <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> после сообщения о "минировании" завершена, угрозы не обнаружены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Хаустова.Ранее она рассказала, что порядка 1,5 тысячи человек эвакуированы из аэропорта Хабаровска после анонимного сообщения о минировании судов и авиагавани."Проверка завершена, угроза снята. Задержано 10 рейсов, они готовятся вылетать в порядке очерёдности", - сказала Хаустова.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.
https://ria.ru/20200820/1576015097.html
хабаровск
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости.
Проверка аэропорта Хабаровска
после сообщения о "минировании" завершена, угрозы не обнаружены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Хаустова.
Ранее она рассказала, что порядка 1,5 тысячи человек эвакуированы из аэропорта Хабаровска после анонимного сообщения о минировании судов и авиагавани.
"Проверка завершена, угроза снята. Задержано 10 рейсов, они готовятся вылетать в порядке очерёдности", - сказала Хаустова.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.