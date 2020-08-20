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Демократическая партия США утвердила кандидата в вице-президенты
Сенатора от Калифорнии Камалу Харрис официально утвердили в качестве кандидата в вице-президенты США от демократов. Об этом объявили на съезде партии, который... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T05:56
2020-08-20T09:59
камала харрис
джо байден
демократическая партия сша
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Сенатора от Калифорнии <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камалу Харрис</a> официально утвердили в качестве кандидата в вице-президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от демократов. Об этом объявили на съезде партии, который проходит в виртуальном формате в <a href="http://ria.ru/location_Milwaukee/" target="_blank" data-auto="true">Милуоки</a>, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>.Харрис стала первой афроамериканкой, выдвинутой на этот пост, она будет избираться вместе с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> — претендентом от демократов на должность президента.Выступая на съезде, политик заявила о проблеме структурного расизма в стране, которая приводит к повышенной смертности афро- и латиноамериканцев, а также представителей коренных народов от коронавируса.По ее словам, расизм выражается в виде неравенства в сферах образования, здравоохранения (включая репродуктивное и материнское здоровье), жилья, обеспечения занятости и транспорта, а также в "чрезмерном применении силы полицией и в нашей более широкой системе уголовного правосудия".Ранее Харрис баллотировалась на пост президента, но не показала значительных результатов на праймериз.В качестве вице-президента в случае избрания 77-летнего Байдена 55-летняя Харрис будет претендовать на роль партийного лидера после его ухода.Выборы президента пройдут в Соединенных Штатах 3 ноября. От республиканцев в них будет участвовать действующий глава государства Дональд Трамп.
https://ria.ru/20200814/1575751743.html
Лучше загорелая, чем половина правительства , Совфеда и Госдумы выходцев из Украины которые со времён Хрущева рассказывают сказки русским какие они братья говоря на пшеко-румынском языке.
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камала харрис, джо байден, демократическая партия сша, сша, в мире

Демократическая партия США утвердила кандидата в вице-президенты

05:56 20.08.2020 (обновлено: 09:59 20.08.2020)
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© AP Photo / Carolyn KasterСенатор США от штата Калифорния Камала Харрис
Сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис
© AP Photo / Carolyn Kaster
Сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Сенатора от Калифорнии Камалу Харрис официально утвердили в качестве кандидата в вице-президенты США от демократов. Об этом объявили на съезде партии, который проходит в виртуальном формате в Милуоки, штат Висконсин.
Харрис стала первой афроамериканкой, выдвинутой на этот пост, она будет избираться вместе с Джо Байденом — претендентом от демократов на должность президента.
Выступая на съезде, политик заявила о проблеме структурного расизма в стране, которая приводит к повышенной смертности афро- и латиноамериканцев, а также представителей коренных народов от коронавируса.
По ее словам, расизм выражается в виде неравенства в сферах образования, здравоохранения (включая репродуктивное и материнское здоровье), жилья, обеспечения занятости и транспорта, а также в "чрезмерном применении силы полицией и в нашей более широкой системе уголовного правосудия".
Ранее Харрис баллотировалась на пост президента, но не показала значительных результатов на праймериз.
В качестве вице-президента в случае избрания 77-летнего Байдена 55-летняя Харрис будет претендовать на роль партийного лидера после его ухода.
Выборы президента пройдут в Соединенных Штатах 3 ноября. От республиканцев в них будет участвовать действующий глава государства Дональд Трамп.
Сенатор Камала Харрис
14 августа, 08:00
Негритянка, став президентом США, поможет России заработать миллиарды
108180849
Обсудить 12
Камала ХаррисДжо БайденДемократическая партия СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Лучше загорелая, чем половина правительства , Совфеда и Госдумы выходцев из Украины которые со времён Хрущева рассказывают сказки русским какие они братья говоря на пшеко-румынском языке.
20 августа, 06:48
Николай Сасаин
701002
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