https://ria.ru/20200820/1576015160.html

Демократическая партия США утвердила кандидата в вице-президенты

Сенатора от Калифорнии Камалу Харрис официально утвердили в качестве кандидата в вице-президенты США от демократов. Об этом объявили на съезде партии, который... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T05:56

2020-08-20T05:56

2020-08-20T09:59

камала харрис

джо байден

демократическая партия сша

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Сенатора от Калифорнии <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камалу Харрис</a> официально утвердили в качестве кандидата в вице-президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от демократов. Об этом объявили на съезде партии, который проходит в виртуальном формате в <a href="http://ria.ru/location_Milwaukee/" target="_blank" data-auto="true">Милуоки</a>, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>.Харрис стала первой афроамериканкой, выдвинутой на этот пост, она будет избираться вместе с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> — претендентом от демократов на должность президента.Выступая на съезде, политик заявила о проблеме структурного расизма в стране, которая приводит к повышенной смертности афро- и латиноамериканцев, а также представителей коренных народов от коронавируса.По ее словам, расизм выражается в виде неравенства в сферах образования, здравоохранения (включая репродуктивное и материнское здоровье), жилья, обеспечения занятости и транспорта, а также в "чрезмерном применении силы полицией и в нашей более широкой системе уголовного правосудия".Ранее Харрис баллотировалась на пост президента, но не показала значительных результатов на праймериз.В качестве вице-президента в случае избрания 77-летнего Байдена 55-летняя Харрис будет претендовать на роль партийного лидера после его ухода.Выборы президента пройдут в Соединенных Штатах 3 ноября. От республиканцев в них будет участвовать действующий глава государства Дональд Трамп.

https://ria.ru/20200814/1575751743.html

Николай Сасаин Лучше загорелая, чем половина правительства , Совфеда и Госдумы выходцев из Украины которые со времён Хрущева рассказывают сказки русским какие они братья говоря на пшеко-румынском языке. 10

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, джо байден, демократическая партия сша, сша, в мире