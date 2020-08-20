https://ria.ru/20200820/1576015097.html
В Новосибирской области ряд зданий получили сообщения о "минировании"
Правоохранительные органы в Новосибирской области вновь проводят проверки после получения сообщений о "минировании" зданий учреждений здравоохранения, судов,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T05:45
2020-08-20T05:45
2020-08-20T05:45
россия
новосибирская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> вновь проводят проверки после получения сообщений о "минировании" зданий учреждений здравоохранения, судов, налоговой службы и детсадов, признаков взрывных устройств не обнаружено, сообщает в четверг областное правительство.Последний раз с волной сообщений о "минировании" различных учреждений правоохранители Новосибирской области столкнулись ровно неделю назад – 13 августа."Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений о минировании в регионе зданий судебной системы, налоговой службы, отделений Сбербанка России, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, учреждений здравоохранения, детских садов и объектов транспортной инфраструктуры, поступивших 20 августа 2020 года на электронную почту организаций", - говорится в сообщении.Власти пояснили, что в соответствии с нормами и алгоритмами реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Спецслужбы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливаются отправители сообщений."В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия", - отметили в областном правительстве.Ситуация находится под личным контролем губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.
https://ria.ru/20200820/1576014896.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости.
Правоохранительные органы в Новосибирской области
вновь проводят проверки после получения сообщений о "минировании" зданий учреждений здравоохранения, судов, налоговой службы и детсадов, признаков взрывных устройств не обнаружено, сообщает в четверг областное правительство.
Последний раз с волной сообщений о "минировании" различных учреждений правоохранители Новосибирской области столкнулись ровно неделю назад – 13 августа.
"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений о минировании в регионе зданий судебной системы, налоговой службы, отделений Сбербанка России, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, учреждений здравоохранения, детских садов и объектов транспортной инфраструктуры, поступивших 20 августа 2020 года на электронную почту организаций", - говорится в сообщении.
Власти пояснили, что в соответствии с нормами и алгоритмами реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Спецслужбы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливаются отправители сообщений.
"В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия", - отметили в областном правительстве.
Ситуация находится под личным контролем губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.