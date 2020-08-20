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Познер сравнил дружбу в России и США
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что в России и США слово "дружба" отличается по смыслу. Соответствующую запись он разместил в личной колонке на... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T05:33
2020-08-20T12:06
россия
владимир познер
франция
сша
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>Журналист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> заявил, что в России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> слово "дружба" отличается по смыслу. Соответствующую запись он разместил в личной колонке на сайте "<a href="https://pozneronline.ru/2020/08/28987/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Познер Online</a>".При этом в Соединенных Штатах употребление слова "друг" не всегда является выражением особого отношения к человеку.Журналист подчеркнул, что сама дружба одинаковая и в России, и в США.Познер признался, что не обращает внимание на национальность друга и ему неважно, американец это или русский. По его словам, важную роль в дружбе играет чувство взаимопонимания и общности.Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. В 1991-1997 годах телеведущий жил в Штатах, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
https://ria.ru/20200404/1569563522.html
https://ria.ru/20200718/1574521583.html
Вы откуда весь этот бред пишите? Если ваше отношение к дружбе такового, то вы очень плохой человек, продажный, расчётливый и лицемерный. С такими не дружат, да и бизнес стараются не вести, вы партнера обдерете как липку, хорошо если в тюрьму по ложному доносу не посадите.
218
В России друг -это человек, который ниже тебя по социальному статусу (чтобы не завидовать ему), человек, у которого есть семейные, финансовые проблемы или проблемы на работе (чтобы жалеть его и давать советы), человек, который всегда придет на помощь (о которой сам не должен просить) и не попросит в долг (а лучше, чтобы вообще ничего не просил). А в Америке (кто жил и работал знает) не принято плакаться, особенно по пустякам. Никто не скажет вам при встрече, что у него что-то случилось. В Америке не принято смешивать дружбу и бизнес (дружба и деньги -масло и вода). А Познер выразился о партнере скорее, чем о друге. Дружба в Америке такая же, как и в России и в других странах, только это более тесный круг общения. Никто не называет всерьез другом знакомого, как в России и никто не представляет настоящего друга, как друга партнерам по бизнесу, если этот друг не участник деловых отношений.
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россия
франция
сша
РИА Новости
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россия, владимир познер, франция, сша, общество, в мире

Познер сравнил дружбу в России и США

05:33 20.08.2020 (обновлено: 12:06 20.08.2020)
43397
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что в России и США слово "дружба" отличается по смыслу. Соответствующую запись он разместил в личной колонке на сайте "Познер Online".

"Если в России вы знакомите человека и говорите "это мой друг", то вы тем самым делаете заявление, и человек, если он русский человек, он понимает, что это не просто ваш приятель, он не коллега, а друг! И это имеет определенные звучание, что я этому человеку доверяю, что я его люблю, что он мне близок, то есть этим словом я все это говорю", — пояснил телеведущий.

При этом в Соединенных Штатах употребление слова "друг" не всегда является выражением особого отношения к человеку.

"По-английски, если я скажу meet my friend (познакомьтесь с моим другом. — Прим. ред.), — это ничего такого не значит. В данном случае слово это не несет той нагрузки, которое оно несет по-русски", — рассказал Познер.

Журналист подчеркнул, что сама дружба одинаковая и в России, и в США.
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Познер признался, что не обращает внимание на национальность друга и ему неважно, американец это или русский. По его словам, важную роль в дружбе играет чувство взаимопонимания и общности.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в Штатах, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
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912961113210
Обсудить 29
РоссияВладимир ПознерФранцияСШАОбществоВ мире
Популярные комментарии
Вы откуда весь этот бред пишите? Если ваше отношение к дружбе такового, то вы очень плохой человек, продажный, расчётливый и лицемерный. С такими не дружат, да и бизнес стараются не вести, вы партнера обдерете как липку, хорошо если в тюрьму по ложному доносу не посадите.
20 августа, 07:47
Алесандр Бородин
88302110
В России друг -это человек, который ниже тебя по социальному статусу (чтобы не завидовать ему), человек, у которого есть семейные, финансовые проблемы или проблемы на работе (чтобы жалеть его и давать советы), человек, который всегда придет на помощь (о которой сам не должен просить) и не попросит в долг (а лучше, чтобы вообще ничего не просил). А в Америке (кто жил и работал знает) не принято плакаться, особенно по пустякам. Никто не скажет вам при встрече, что у него что-то случилось. В Америке не принято смешивать дружбу и бизнес (дружба и деньги -масло и вода). А Познер выразился о партнере скорее, чем о друге. Дружба в Америке такая же, как и в России и в других странах, только это более тесный круг общения. Никто не называет всерьез другом знакомого, как в России и никто не представляет настоящего друга, как друга партнерам по бизнесу, если этот друг не участник деловых отношений.
20 августа, 07:16
aalekseevan
133011153
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