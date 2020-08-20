https://ria.ru/20200820/1576015011.html

Познер сравнил дружбу в России и США

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что в России и США слово "дружба" отличается по смыслу. Соответствующую запись он разместил в личной колонке на... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T05:33

2020-08-20T05:33

2020-08-20T12:06

россия

владимир познер

франция

сша

общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>Журналист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> заявил, что в России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> слово "дружба" отличается по смыслу. Соответствующую запись он разместил в личной колонке на сайте "<a href="https://pozneronline.ru/2020/08/28987/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Познер Online</a>".При этом в Соединенных Штатах употребление слова "друг" не всегда является выражением особого отношения к человеку.Журналист подчеркнул, что сама дружба одинаковая и в России, и в США.Познер признался, что не обращает внимание на национальность друга и ему неважно, американец это или русский. По его словам, важную роль в дружбе играет чувство взаимопонимания и общности.Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. В 1991-1997 годах телеведущий жил в Штатах, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

https://ria.ru/20200404/1569563522.html

https://ria.ru/20200718/1574521583.html

Алесандр Бородин Вы откуда весь этот бред пишите? Если ваше отношение к дружбе такового, то вы очень плохой человек, продажный, расчётливый и лицемерный. С такими не дружат, да и бизнес стараются не вести, вы партнера обдерете как липку, хорошо если в тюрьму по ложному доносу не посадите. 218

alekseevan В России друг -это человек, который ниже тебя по социальному статусу (чтобы не завидовать ему), человек, у которого есть семейные, финансовые проблемы или проблемы на работе (чтобы жалеть его и давать советы), человек, который всегда придет на помощь (о которой сам не должен просить) и не попросит в долг (а лучше, чтобы вообще ничего не просил). А в Америке (кто жил и работал знает) не принято плакаться, особенно по пустякам. Никто не скажет вам при встрече, что у него что-то случилось. В Америке не принято смешивать дружбу и бизнес (дружба и деньги -масло и вода). А Познер выразился о партнере скорее, чем о друге. Дружба в Америке такая же, как и в России и в других странах, только это более тесный круг общения. Никто не называет всерьез другом знакомого, как в России и никто не представляет настоящего друга, как друга партнерам по бизнесу, если этот друг не участник деловых отношений. 173

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россия

франция

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир познер, франция, сша, общество, в мире