https://ria.ru/20200820/1576014933.html

Мексика хочет присоединиться к испытаниям российской вакцины от COVID-19

Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард выразил заинтересованность в присоединении к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T05:02

2020-08-20T05:02

2020-08-20T05:29

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

мексика

в мире

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<strong>МЕХИКО, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Глава мексиканского МИД <a href="http://ria.ru/person_marselo-luis-ebrard/" target="_blank" data-auto="true">Марсело Эбрард</a> выразил заинтересованность в присоединении к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из сообщения внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a> по итогам встречи Эбрарда с послом России <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Koronelli/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Коронелли</a>.Сам Эбрард рассказывал, что на встрече с Коронелли заявил о заинтересованности страны в проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины, чтобы как можно скорее получить ее в Мексике.Отмечается, что третья фаза испытаний вакцины продолжительностью в три месяца, в которой сейчас участвуют 40 тысяч человек, будет иметь решающее значение для определения ее эффективности, регистрации и коммерциализации.Эбрард на встрече напомнил, что правительство Лопеса Обрадора рассматривает вакцины и лекарства от COVID-19 как общественное достояние, к которому нужно дать всеобщий доступ.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200817/1575882957.html

Михаил Николанко Главное, еще испытания не закончились, мы уже на весь мир объявили - кукареку, мы первые, чтобы через полгода убедиться в том, что вакцина не эффективна и начать закупать американскую. Так уже было и с вакциной от Эбола, и с первым в мире мобильником, который из дерева выточили и гвоздь вместо антенны сверху прибили. Одни понты и дешевая пропаганда. 37

Михаил Николанко А что, Россия еще не во мгле при существующем уровне инфляции, коррупции, сырьевой экономике, бесконечном росте цен и вымирающем населении? Спасать ядерную державу, как обычно, как было в девяностые, прибегут только американцы, остальным союзничкам будет наплевать. 29

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россия

мексика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, мексика, в мире