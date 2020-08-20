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https://ria.ru/20200820/1576014933.html
Мексика хочет присоединиться к испытаниям российской вакцины от COVID-19
Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард выразил заинтересованность в присоединении к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T05:02
2020-08-20T05:29
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
мексика
в мире
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<strong>МЕХИКО, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Глава мексиканского МИД <a href="http://ria.ru/person_marselo-luis-ebrard/" target="_blank" data-auto="true">Марсело Эбрард</a> выразил заинтересованность в присоединении к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из сообщения внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a> по итогам встречи Эбрарда с послом России <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Koronelli/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Коронелли</a>.Сам Эбрард рассказывал, что на встрече с Коронелли заявил о заинтересованности страны в проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины, чтобы как можно скорее получить ее в Мексике.Отмечается, что третья фаза испытаний вакцины продолжительностью в три месяца, в которой сейчас участвуют 40 тысяч человек, будет иметь решающее значение для определения ее эффективности, регистрации и коммерциализации.Эбрард на встрече напомнил, что правительство Лопеса Обрадора рассматривает вакцины и лекарства от COVID-19 как общественное достояние, к которому нужно дать всеобщий доступ.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200817/1575882957.html
Главное, еще испытания не закончились, мы уже на весь мир объявили - кукареку, мы первые, чтобы через полгода убедиться в том, что вакцина не эффективна и начать закупать американскую. Так уже было и с вакциной от Эбола, и с первым в мире мобильником, который из дерева выточили и гвоздь вместо антенны сверху прибили. Одни понты и дешевая пропаганда.
37
А что, Россия еще не во мгле при существующем уровне инфляции, коррупции, сырьевой экономике, бесконечном росте цен и вымирающем населении? Спасать ядерную державу, как обычно, как было в девяностые, прибегут только американцы, остальным союзничкам будет наплевать.
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россия
мексика
РИА Новости
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вакцина "спутник v", россия, мексика, в мире

Мексика хочет присоединиться к испытаниям российской вакцины от COVID-19

05:02 20.08.2020 (обновлено: 05:29 20.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 20 авг — РИА Новости. Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард выразил заинтересованность в присоединении к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из сообщения внешнеполитического ведомства Мексики по итогам встречи Эбрарда с послом России Виктором Коронелли.
Сам Эбрард рассказывал, что на встрече с Коронелли заявил о заинтересованности страны в проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины, чтобы как можно скорее получить ее в Мексике.
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Отмечается, что третья фаза испытаний вакцины продолжительностью в три месяца, в которой сейчас участвуют 40 тысяч человек, будет иметь решающее значение для определения ее эффективности, регистрации и коммерциализации.
Эбрард на встрече напомнил, что правительство Лопеса Обрадора рассматривает вакцины и лекарства от COVID-19 как общественное достояние, к которому нужно дать всеобщий доступ.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияМексикаВ мире
Популярные комментарии
Главное, еще испытания не закончились, мы уже на весь мир объявили - кукареку, мы первые, чтобы через полгода убедиться в том, что вакцина не эффективна и начать закупать американскую. Так уже было и с вакциной от Эбола, и с первым в мире мобильником, который из дерева выточили и гвоздь вместо антенны сверху прибили. Одни понты и дешевая пропаганда.
20 августа, 06:10
МНМихаил Николанко
10000027
А что, Россия еще не во мгле при существующем уровне инфляции, коррупции, сырьевой экономике, бесконечном росте цен и вымирающем населении? Спасать ядерную державу, как обычно, как было в девяностые, прибегут только американцы, остальным союзничкам будет наплевать.
20 августа, 06:07
МНМихаил Николанко
3100124
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