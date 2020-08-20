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Из аэропорта в Хабаровске эвакуировали почти полторы тысячи человек
Порядка 1,5 тысячи человек эвакуированы из аэропорта Хабаровска после анонимного сообщения о минировании судов и авиагавани, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T04:52
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россия
хабаровск
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Порядка 1,5 тысячи человек эвакуированы из аэропорта <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> после анонимного сообщения о минировании судов и авиагавани, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Хаустова."Около часа назад на электронный адрес одного из судов поступило сообщение о" минировании" судов и аэропорта. Из аэровокзала эвакуировано порядка 1,5 тысячи человек, они ожидают окончания проверки на площади перед комплексом", - сказала Хаустова.По её словам, окончания проверки ожидают в самолётах пассажиры, прибывшие из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a>. На вылет пока могут задержаться семь - восемь рейсов.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.
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россия
хабаровск
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россия, хабаровск, происшествия

Из аэропорта в Хабаровске эвакуировали почти полторы тысячи человек

04:52 20.08.2020 (обновлено: 05:07 20.08.2020)
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© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкВ аэропорту Хабаровска
В аэропорту Хабаровска
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в фотобанк
В аэропорту Хабаровска. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи человек эвакуированы из аэропорта Хабаровска после анонимного сообщения о минировании судов и авиагавани, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Хаустова.
"Около часа назад на электронный адрес одного из судов поступило сообщение о" минировании" судов и аэропорта. Из аэровокзала эвакуировано порядка 1,5 тысячи человек, они ожидают окончания проверки на площади перед комплексом", - сказала Хаустова.
Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве
13 августа, 12:08
Парализовать работу. Суды в Москве эвакуируют после "минирования"
По её словам, окончания проверки ожидают в самолётах пассажиры, прибывшие из Владивостока и Екатеринбурга. На вылет пока могут задержаться семь - восемь рейсов.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.
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РоссияХабаровскПроисшествия
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