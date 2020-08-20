https://ria.ru/20200820/1576014863.html

Дегтярев обратился к представителям политических партий

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с представителями политических партий призвал их к совместной работе, сообщает правительство... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T04:28

2020-08-20T04:28

2020-08-20T04:28

дальний восток

михаил дегтярев

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

политика

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> на встрече с представителями политических партий призвал их к совместной работе, сообщает правительство региона.Дегтярёв провел заседание совета партий, в нем приняли участие представители разных политических сил, в том числе партий, представленных в Законодательной думе края."Нам нужно объединиться, чтобы решать проблемы социально-экономического развития края. Чтобы видеть и понимать проблемы людей, оценивать реальное положение дел на местах, стараюсь чаще бывать в рабочих поездках. Здесь я также хочу получать от вас обратную связь", - сказал Дегтярёв, чьи слова приводятся в сообщении.По данным властей, в ходе заседания представители партий подтвердили готовность выстраивать конструктивный диалог и предложили ряд инициатив.Так, прозвучало предложение выдавать региональный материнский капитал при рождении второго и последующих детей. Сегодня он действует при рождении третьего ребенка. Также выдвинута идея присвоить <a href="http://ria.ru/location_Komsomolsk_na_Amure/" target="_blank" data-auto="true">Комсомольску-на-Амуре</a> статус "Город трудовой доблести", законодательно закрепить приоритетное право проживающих на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> на покупку субсидируемых авиабилетов.Врио губернатора пригласил представителей политических партий войти в Народный совет, который формируется в регионе.

https://ria.ru/20200819/1575962137.html

https://ria.ru/20200818/1575921497.html

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дальний восток

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, политика