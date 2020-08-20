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В одном из российских городов начинают включать батареи
Отопительный сезон стартует в Анадыре с пятницы, тепло в дома начнет поступать со следующей недели, сообщает мэрия столицы Чукотки. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T03:27
2020-08-20T03:27
жкх
чукотка
анадырь
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Отопительный сезон стартует в <a href="http://ria.ru/location_Anadyr/" target="_blank" data-auto="true">Анадыре</a> с пятницы, тепло в дома начнет поступать со следующей недели, сообщает мэрия столицы <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотки</a>."В связи с обращением управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, письма "Городского коммунального хозяйства" о готовности систем отопления к отопительному сезону 2020/2021, постановлением администрации Анадрыя, а также для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и создания комфортных условий в многоквартирных домах и социально значимых объектах окружной столицы запустят системы центрального отопления", - говорится в сообщении.С пятницы коммунальные службы начнут заполнение магистральных систем теплоснабжения города, на это уйдёт два-три дня. Тепло начнут подавать в дома с начала следующей недели.
https://ria.ru/20200812/1575676190.html
чукотка
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жкх, чукотка, анадырь, общество

В одном из российских городов начинают включать батареи

03:27 20.08.2020
134
© Fotolia / koldunovaБатарея
Батарея
© Fotolia / koldunova
Батарея. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Отопительный сезон стартует в Анадыре с пятницы, тепло в дома начнет поступать со следующей недели, сообщает мэрия столицы Чукотки.
"В связи с обращением управления Роспотребнадзора, письма "Городского коммунального хозяйства" о готовности систем отопления к отопительному сезону 2020/2021, постановлением администрации Анадрыя, а также для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и создания комфортных условий в многоквартирных домах и социально значимых объектах окружной столицы запустят системы центрального отопления", - говорится в сообщении.
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С пятницы коммунальные службы начнут заполнение магистральных систем теплоснабжения города, на это уйдёт два-три дня. Тепло начнут подавать в дома с начала следующей недели.
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ЖКХЧукоткаАнадырьОбщество
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