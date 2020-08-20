https://ria.ru/20200820/1576014592.html

В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов

Ответственность за превышение нормы шума для мотоциклистов могут усилить, сделав штрафы более ощутимыми, в Госдуме идет работа над соответствующим... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T03:18

2020-08-20T03:18

2020-08-20T05:43

россия

михаил старшинов

авто

госдума рф

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ответственность за превышение нормы шума для мотоциклистов могут усилить, сделав штрафы более ощутимыми, в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> идет работа над соответствующим законопроектом, сообщил РИА Новости зампред комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды, автор инициативы Михаил Старшинов ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>").Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. По действующей норме (КоАП, статья 8.23) за использование транспортных средств, уровень шума которых превышает нормативы, сейчас можно получить предупреждение или штраф в 500 рублей."Нынешние меры сдерживания являются неэффективными… Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создает транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению, честно говоря, многим на эту норму наплевать, и они (закон) не соблюдают - этот звук доставляет им какое-то необъяснимое наслаждение", — сказал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Starshinov/" target="_blank">Старшинов</a>.Парламентарий подчеркнул, что шумные мотоциклисты создают дискомфорт для других людей. "Один мотоциклист ранним утром по улице проехал, а проснулась тысяча жильцов. Разве это нормально?" — отметил депутат, добавив, что в некоторых районах вопрос стоит очень остро, от жителей поступает много жалоб."Купил гражданин себе Harley-Davidson за 30 тысяч долларов — он может себе позволить заплатить 300 рублей штрафа, он их и не чувствует. Вот зато мотоцикл у него такой звук издает, на него все люди обернулись, он таким образом свое самолюбие потешил. Ощутимо, когда ему инспектор выписал штраф, условно говоря, не 500 рублей, а 5 тысяч. То есть штраф должен быть адекватен той цели, которую он преследует", — заявил Старшинов.По его словам, озвученные суммы условны, они еще обсуждаются с экспертами. Депутат отметил, что авторы проекта — не сторонники "закручивания гаек". "Мы же не преследуем цель собрать с граждан деньги и пополнить таким образом казну. Это, если угодно, профилактическая мера, которая будет стимулировать водителей, чтобы они этих правил не нарушали - это самое главное. Поэтому цифра будет адекватная для того, чтобы поставленная задача была выполнена", — пояснил парламентарий. При работе над инициативой учитываются не только обращения граждан, но и правоприменительная практика в России, а также международный опыт, отметил Старшинов.

https://ria.ru/20200715/1574392392.html

https://ria.ru/20200808/1575515996.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил старшинов, авто, госдума рф, единая россия, общество