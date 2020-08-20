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В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
Ответственность за превышение нормы шума для мотоциклистов могут усилить, сделав штрафы более ощутимыми, в Госдуме идет работа над соответствующим... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T03:18
2020-08-20T05:43
россия
михаил старшинов
авто
госдума рф
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ответственность за превышение нормы шума для мотоциклистов могут усилить, сделав штрафы более ощутимыми, в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> идет работа над соответствующим законопроектом, сообщил РИА Новости зампред комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды, автор инициативы Михаил Старшинов ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>").Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. По действующей норме (КоАП, статья 8.23) за использование транспортных средств, уровень шума которых превышает нормативы, сейчас можно получить предупреждение или штраф в 500 рублей."Нынешние меры сдерживания являются неэффективными… Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создает транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению, честно говоря, многим на эту норму наплевать, и они (закон) не соблюдают - этот звук доставляет им какое-то необъяснимое наслаждение", — сказал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Starshinov/" target="_blank">Старшинов</a>.Парламентарий подчеркнул, что шумные мотоциклисты создают дискомфорт для других людей. "Один мотоциклист ранним утром по улице проехал, а проснулась тысяча жильцов. Разве это нормально?" — отметил депутат, добавив, что в некоторых районах вопрос стоит очень остро, от жителей поступает много жалоб."Купил гражданин себе Harley-Davidson за 30 тысяч долларов — он может себе позволить заплатить 300 рублей штрафа, он их и не чувствует. Вот зато мотоцикл у него такой звук издает, на него все люди обернулись, он таким образом свое самолюбие потешил. Ощутимо, когда ему инспектор выписал штраф, условно говоря, не 500 рублей, а 5 тысяч. То есть штраф должен быть адекватен той цели, которую он преследует", — заявил Старшинов.По его словам, озвученные суммы условны, они еще обсуждаются с экспертами. Депутат отметил, что авторы проекта — не сторонники "закручивания гаек". "Мы же не преследуем цель собрать с граждан деньги и пополнить таким образом казну. Это, если угодно, профилактическая мера, которая будет стимулировать водителей, чтобы они этих правил не нарушали - это самое главное. Поэтому цифра будет адекватная для того, чтобы поставленная задача была выполнена", — пояснил парламентарий. При работе над инициативой учитываются не только обращения граждан, но и правоприменительная практика в России, а также международный опыт, отметил Старшинов.
https://ria.ru/20200715/1574392392.html
https://ria.ru/20200808/1575515996.html
Давно пора неадекватов загнать в стойло. А за неуплату штрафов - конфискация ТС.
22
Как это будет выглядеть?...полиция на шумных мотоциклах гонится за шумными мотоциклистами?...на обычных авто за ними не угнаться...
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россия
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россия, михаил старшинов, авто, госдума рф, единая россия, общество

В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов

03:18 20.08.2020 (обновлено: 05:43 20.08.2020)
4248
© РИА Новости / Евгений БиятовМотоциклист двигается между рядами по проезжей части
Мотоциклист двигается между рядами по проезжей части
© РИА Новости / Евгений Биятов
Мотоциклист двигается между рядами по проезжей части. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Ответственность за превышение нормы шума для мотоциклистов могут усилить, сделав штрафы более ощутимыми, в Госдуме идет работа над соответствующим законопроектом, сообщил РИА Новости зампред комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды, автор инициативы Михаил Старшинов ("Единая Россия").
Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. По действующей норме (КоАП, статья 8.23) за использование транспортных средств, уровень шума которых превышает нормативы, сейчас можно получить предупреждение или штраф в 500 рублей.
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"Нынешние меры сдерживания являются неэффективными… Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создает транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению, честно говоря, многим на эту норму наплевать, и они (закон) не соблюдают - этот звук доставляет им какое-то необъяснимое наслаждение", — сказал Старшинов.
Парламентарий подчеркнул, что шумные мотоциклисты создают дискомфорт для других людей. "Один мотоциклист ранним утром по улице проехал, а проснулась тысяча жильцов. Разве это нормально?" — отметил депутат, добавив, что в некоторых районах вопрос стоит очень остро, от жителей поступает много жалоб.
"Купил гражданин себе Harley-Davidson за 30 тысяч долларов — он может себе позволить заплатить 300 рублей штрафа, он их и не чувствует. Вот зато мотоцикл у него такой звук издает, на него все люди обернулись, он таким образом свое самолюбие потешил. Ощутимо, когда ему инспектор выписал штраф, условно говоря, не 500 рублей, а 5 тысяч. То есть штраф должен быть адекватен той цели, которую он преследует", — заявил Старшинов.
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По его словам, озвученные суммы условны, они еще обсуждаются с экспертами. Депутат отметил, что авторы проекта — не сторонники "закручивания гаек". "Мы же не преследуем цель собрать с граждан деньги и пополнить таким образом казну. Это, если угодно, профилактическая мера, которая будет стимулировать водителей, чтобы они этих правил не нарушали - это самое главное. Поэтому цифра будет адекватная для того, чтобы поставленная задача была выполнена", — пояснил парламентарий. При работе над инициативой учитываются не только обращения граждан, но и правоприменительная практика в России, а также международный опыт, отметил Старшинов.
22610017
Обсудить 13
РоссияМихаил СтаршиновАвтоГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
Популярные комментарии
Давно пора неадекватов загнать в стойло. А за неуплату штрафов - конфискация ТС.
20 августа, 04:03
ЛКЛысый Кучерявый
2200000
Как это будет выглядеть?...полиция на шумных мотоциклах гонится за шумными мотоциклистами?...на обычных авто за ними не угнаться...
20 августа, 05:01
Анатолий Булгарин
2010015
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