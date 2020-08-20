Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса
04:10 20.08.2020 (обновлено: 10:37 20.08.2020)
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Осенью в России должна стартовать программа вакцинации от коронавируса. Что можно и чего нельзя делать перед уколом, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Медик отметил, что прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям. Если температура тела будет серьезно превышать отметку в 37 градусов, то вакцину вкалывать не будут. Также ее не получат люди, которые накануне употребляли алкоголь.
"Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за десять-двенадцать или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека", — рассказал радио Sputnik иммунолог.
Владислав Жемчугов призывает приходить на вакцинацию подготовленными и не стесняться задавать вопросы. Разумно узнать срок годности вакцины, проверить температуру в холодильнике, где она хранится: показатель на термометре не должен превышать плюс четырех градусов.
Важно, чтобы сам укол делал врач, а не медсестра, добавил Жемчугов. Для укола используется только одноразовый шприц.
"Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, а потом не стесняться и требовать того, чтобы все было так, как должно быть", — рассказал врач в интервью радио Sputnik.
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