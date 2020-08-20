https://ria.ru/20200820/1576014561.html

Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса

Осенью в России должна стартовать программа вакцинации от коронавируса. Что можно и чего нельзя делать перед уколом, рассказал радио Sputnik доктор медицинских... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T04:10

2020-08-20T04:10

2020-08-20T10:37

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Осенью в России должна стартовать программа вакцинации от коронавируса. Что можно и чего нельзя делать перед уколом, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1575993842.html">радио Sputnik</a> доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Медик отметил, что прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям. Если температура тела будет серьезно превышать отметку в 37 градусов, то вакцину вкалывать не будут. Также ее не получат люди, которые накануне употребляли алкоголь. Владислав Жемчугов призывает приходить на вакцинацию подготовленными и не стесняться задавать вопросы. Разумно узнать срок годности вакцины, проверить температуру в холодильнике, где она хранится: показатель на термометре не должен превышать плюс четырех градусов.Важно, чтобы сам укол делал врач, а не медсестра, добавил Жемчугов. Для укола используется только одноразовый шприц.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1576003118.html

люба иванова либералам не ставить вакцину. а то слишком умные стали. 116

Sergey Ershov Ну тогда буду говорить, что я либерал алкоголик. Только пусть отстанут. 115

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество