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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200820/1576014561.html
Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса
Осенью в России должна стартовать программа вакцинации от коронавируса. Что можно и чего нельзя делать перед уколом, рассказал радио Sputnik доктор медицинских... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T04:10
2020-08-20T10:37
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Осенью в России должна стартовать программа вакцинации от коронавируса. Что можно и чего нельзя делать перед уколом, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1575993842.html">радио Sputnik</a> доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Медик отметил, что прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям. Если температура тела будет серьезно превышать отметку в 37 градусов, то вакцину вкалывать не будут. Также ее не получат люди, которые накануне употребляли алкоголь. Владислав Жемчугов призывает приходить на вакцинацию подготовленными и не стесняться задавать вопросы. Разумно узнать срок годности вакцины, проверить температуру в холодильнике, где она хранится: показатель на термометре не должен превышать плюс четырех градусов.Важно, чтобы сам укол делал врач, а не медсестра, добавил Жемчугов. Для укола используется только одноразовый шприц.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1576003118.html
либералам не ставить вакцину. а то слишком умные стали.
116
Ну тогда буду говорить, что я либерал алкоголик. Только пусть отстанут.
115
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса

04:10 20.08.2020 (обновлено: 10:37 20.08.2020)
67216
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Осенью в России должна стартовать программа вакцинации от коронавируса. Что можно и чего нельзя делать перед уколом, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Медик отметил, что прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям. Если температура тела будет серьезно превышать отметку в 37 градусов, то вакцину вкалывать не будут. Также ее не получат люди, которые накануне употребляли алкоголь.
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"Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за десять-двенадцать или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека", — рассказал радио Sputnik иммунолог.

Владислав Жемчугов призывает приходить на вакцинацию подготовленными и не стесняться задавать вопросы. Разумно узнать срок годности вакцины, проверить температуру в холодильнике, где она хранится: показатель на термометре не должен превышать плюс четырех градусов.
Важно, чтобы сам укол делал врач, а не медсестра, добавил Жемчугов. Для укола используется только одноразовый шприц.

"Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, а потом не стесняться и требовать того, чтобы все было так, как должно быть", — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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306611511063
Обсудить 42
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
либералам не ставить вакцину. а то слишком умные стали.
20 августа, 06:16
лилюба иванова
4738180211
Ну тогда буду говорить, что я либерал алкоголик. Только пусть отстанут.
20 августа, 06:20
Sergey Ershov
731431024
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