https://ria.ru/20200820/1576014535.html
Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
Осенью пользователи смартфонов смогут обновить свои устройства до новых версий операционных систем: выйдут iOS 14 и Android 11. Главное нововведение iOS - это... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T04:05
2020-08-20T04:05
2020-08-20T04:11
apple iphone
apple ipad
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_8ea0c43ab41180e3709282445170f1dc.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Осенью пользователи смартфонов смогут обновить свои устройства до новых версий операционных систем: выйдут <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> 14 и <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> 11. Главное нововведение iOS - это новые разноформатные виджеты на экране меню. А в Android 11 появится возможность записи на видео того, что происходит на экране, работа со скриншотами станет удобнее, а работу с уведомлениями усовершенствуют, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200820/831930349.html" target="_blank">Прайм</a>" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. Часть этих функций уже были реализованы ранее в собственных оболочках Android от производителей смартфонов, отметил эксперт.Также с новой операционной системой на <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> можно будет просматривать видеоролики или говорить по видеосвязи поверх других открытых приложений - раньше эта опция поддерживалась только в <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a>.
https://ria.ru/20200814/1575766305.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_31fd76c3191bade8a0d7ec8aefd09150.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple iphone, apple ipad, google android, технологии