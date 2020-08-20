https://ria.ru/20200820/1576014535.html

Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android

Осенью пользователи смартфонов смогут обновить свои устройства до новых версий операционных систем: выйдут iOS 14 и Android 11. Главное нововведение iOS - это... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T04:05

2020-08-20T04:05

2020-08-20T04:11

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Осенью пользователи смартфонов смогут обновить свои устройства до новых версий операционных систем: выйдут <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> 14 и <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> 11. Главное нововведение iOS - это новые разноформатные виджеты на экране меню. А в Android 11 появится возможность записи на видео того, что происходит на экране, работа со скриншотами станет удобнее, а работу с уведомлениями усовершенствуют, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200820/831930349.html" target="_blank">Прайм</a>" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. Часть этих функций уже были реализованы ранее в собственных оболочках Android от производителей смартфонов, отметил эксперт.Также с новой операционной системой на <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> можно будет просматривать видеоролики или говорить по видеосвязи поверх других открытых приложений - раньше эта опция поддерживалась только в <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a>.

https://ria.ru/20200814/1575766305.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple ipad, google android, технологии