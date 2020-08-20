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Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
Осенью пользователи смартфонов смогут обновить свои устройства до новых версий операционных систем: выйдут iOS 14 и Android 11. Главное нововведение iOS - это... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T04:05
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Осенью пользователи смартфонов смогут обновить свои устройства до новых версий операционных систем: выйдут <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> 14 и <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> 11. Главное нововведение iOS - это новые разноформатные виджеты на экране меню. А в Android 11 появится возможность записи на видео того, что происходит на экране, работа со скриншотами станет удобнее, а работу с уведомлениями усовершенствуют, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200820/831930349.html" target="_blank">Прайм</a>" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. Часть этих функций уже были реализованы ранее в собственных оболочках Android от производителей смартфонов, отметил эксперт.Также с новой операционной системой на <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> можно будет просматривать видеоролики или говорить по видеосвязи поверх других открытых приложений - раньше эта опция поддерживалась только в <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a>.
https://ria.ru/20200814/1575766305.html
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apple iphone, apple ipad, google android, технологии

Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android

04:05 20.08.2020 (обновлено: 04:11 20.08.2020)
2106
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Осенью пользователи смартфонов смогут обновить свои устройства до новых версий операционных систем: выйдут iOS 14 и Android 11. Главное нововведение iOS - это новые разноформатные виджеты на экране меню. А в Android 11 появится возможность записи на видео того, что происходит на экране, работа со скриншотами станет удобнее, а работу с уведомлениями усовершенствуют, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
Часть этих функций уже были реализованы ранее в собственных оболочках Android от производителей смартфонов, отметил эксперт.
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"Пользователи новой операционной системы iPhone смогут самостоятельно выбирать размер и положение виджетов. Другое долгожданное нововведение в iOS - это компактное оповещение о входящем вызове. Раньше, когда вам звонят, весь экран перекрывался и пользоваться смартфоном было нельзя. В iOS 14 звонок будет приходить в виде компактной шторки сверху, как сообщение в мессенджере", — говорит эксперт.

Также с новой операционной системой на iPhone можно будет просматривать видеоролики или говорить по видеосвязи поверх других открытых приложений - раньше эта опция поддерживалась только в iPad.
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Apple iPhoneApple iPadGoogle AndroidТехнологии
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