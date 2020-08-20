https://ria.ru/20200820/1576014426.html

Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами

Нефтепродукты вылились в реку Бочин в районе локомотивного депо в Комсомольске-на-Амуре, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T03:04

2020-08-20T03:04

2020-08-20T03:04

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Нефтепродукты вылились в реку Бочин в районе локомотивного депо в <a href="http://ria.ru/location_Komsomolsk_na_Amure/" target="_blank" data-auto="true">Комсомольске-на-Амуре</a>, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов в районе эксплуатационного локомотивного депо на станции Сортировочная-2 и загрязнением горюче-смазочными материалами реки Бочин в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении.На место выехали представители прокуратуры, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, Центра гигиены и эпидемиологии в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>.Взяты пробы воды в реке, установлены боновые заграждения, используются сорбенты. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности, заявляет надзорное ведомство.

https://ria.ru/20200812/1575674282.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия