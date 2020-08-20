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Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
Нефтепродукты вылились в реку Бочин в районе локомотивного депо в Комсомольске-на-Амуре, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T03:04
2020-08-20T03:04
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Нефтепродукты вылились в реку Бочин в районе локомотивного депо в <a href="http://ria.ru/location_Komsomolsk_na_Amure/" target="_blank" data-auto="true">Комсомольске-на-Амуре</a>, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов в районе эксплуатационного локомотивного депо на станции Сортировочная-2 и загрязнением горюче-смазочными материалами реки Бочин в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении.На место выехали представители прокуратуры, <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, Центра гигиены и эпидемиологии в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>.Взяты пробы воды в реке, установлены боновые заграждения, используются сорбенты. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности, заявляет надзорное ведомство.
https://ria.ru/20200812/1575674282.html
комсомольск-на-амуре
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами

03:04 20.08.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКомсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Нефтепродукты вылились в реку Бочин в районе локомотивного депо в Комсомольске-на-Амуре, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов в районе эксплуатационного локомотивного депо на станции Сортировочная-2 и загрязнением горюче-смазочными материалами реки Бочин в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета
12 августа, 05:25
После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
На место выехали представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае.
"На поверхности реки, в очистных сооружениях эксплуатационного локомотивного депо и коллекторах ливневого канала обнаружена дисперсионная пленка в результате попадания нефтепродуктов", - отмечает ведомство.
Взяты пробы воды в реке, установлены боновые заграждения, используются сорбенты. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности, заявляет надзорное ведомство.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
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