https://ria.ru/20200820/1576014392.html
В Калифорнии разбился вертолет
Вертолет, тушивший природные пожары, разбился в среду в Калифорнии, пилот погиб, сообщили в департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты штата. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T02:56
2020-08-20T02:56
2020-08-20T02:56
uh-1 (вертолет)
калифорния
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости.</strong> Вертолет, тушивший природные пожары, разбился в среду в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>, пилот погиб, сообщили в департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты штата."Вертолет Bell UH-1H выполнял миссию по сбрасыванию воды на пожары в холмистой местности примерно в 9 милях к югу от города Коалинга... Пилот был единственным человеком на борту вертолета, и он не выжил", - говорится в сообщении.Причины аварии расследуются.В последние дни в Калифорнии на фоне аномальной жары складывается тяжелая ситуация с природными пожарами. Несколько тысяч человек получили распоряжение властей о срочной эвакуации в связи с распространением природных пожаров в центральной части штата.
https://ria.ru/20200817/1575869032.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
uh-1 (вертолет), калифорния, в мире