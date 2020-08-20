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В Калифорнии разбился вертолет
Вертолет, тушивший природные пожары, разбился в среду в Калифорнии, пилот погиб, сообщили в департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты штата. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T02:56
2020-08-20T02:56
uh-1 (вертолет)
калифорния
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости.</strong> Вертолет, тушивший природные пожары, разбился в среду в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>, пилот погиб, сообщили в департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты штата."Вертолет Bell UH-1H выполнял миссию по сбрасыванию воды на пожары в холмистой местности примерно в 9 милях к югу от города Коалинга... Пилот был единственным человеком на борту вертолета, и он не выжил", - говорится в сообщении.Причины аварии расследуются.В последние дни в Калифорнии на фоне аномальной жары складывается тяжелая ситуация с природными пожарами. Несколько тысяч человек получили распоряжение властей о срочной эвакуации в связи с распространением природных пожаров в центральной части штата.
https://ria.ru/20200817/1575869032.html
калифорния
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uh-1 (вертолет), калифорния, в мире

В Калифорнии разбился вертолет

02:56 20.08.2020
1380
© Flickr / Kevin SpencerКарета скорой помощи
Карета скорой помощи
© Flickr / Kevin Spencer
Карета скорой помощи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Вертолет, тушивший природные пожары, разбился в среду в Калифорнии, пилот погиб, сообщили в департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты штата.
"Вертолет Bell UH-1H выполнял миссию по сбрасыванию воды на пожары в холмистой местности примерно в 9 милях к югу от города Коалинга... Пилот был единственным человеком на борту вертолета, и он не выжил", - говорится в сообщении.
Полиция США
17 августа, 02:42
В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
Причины аварии расследуются.
В последние дни в Калифорнии на фоне аномальной жары складывается тяжелая ситуация с природными пожарами. Несколько тысяч человек получили распоряжение властей о срочной эвакуации в связи с распространением природных пожаров в центральной части штата.
11021301
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UH-1 (вертолет)КалифорнияВ мире
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