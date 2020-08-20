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Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
Способов определить, где вы находитесь, если ваш смартфон выключен, множество – даже отключение геолокации не делает вас полностью недоступным для слежки. Это... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T03:09
2020-08-20T11:47
инфосистемы джет
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Способов определить, где вы находитесь, если ваш смартфон выключен, множество – даже отключение геолокации не делает вас полностью недоступным для слежки. Это возможно лишь при извлечении из аппарата батареи, что в современных устройствах невозможно, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200820/831930227.html" target="_blank">Прайм</a>" руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы джет</a>" Дмитрий Каросанидзе. Единственный способ остановить передачу данных — вынуть батарею, однако в современных гаджетах это сделать невозможно.
https://ria.ru/20200817/1575869198.html
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60
инфосистемы джет, технологии, общество

Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен

03:09 20.08.2020 (обновлено: 11:47 20.08.2020)
8244
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина фотографируется на рапсовом поле в Красноярском крае
Женщина фотографируется на рапсовом поле в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Способов определить, где вы находитесь, если ваш смартфон выключен, множество – даже отключение геолокации не делает вас полностью недоступным для слежки. Это возможно лишь при извлечении из аппарата батареи, что в современных устройствах невозможно, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании "Инфосистемы джет" Дмитрий Каросанидзе.
"Смартфон передает данные не только при отключенной геолокации, но и в выключенном состоянии. Он продолжает взаимодействовать с сетью и передавать информацию о местонахождении пользователя и силе сигнала от разных базовых станций. Эти данные попадают как к производителям устройств, так и к сотовым операторам – у них есть все возможности контролировать, где находится аппарат", — сказал он.
Мужчина со смартфоном
17 августа, 03:02
Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
Единственный способ остановить передачу данных — вынуть батарею, однако в современных гаджетах это сделать невозможно.
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Инфосистемы ДжетТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Купите запасной (дешевенький и без GPSный) телефон на случай второй волны пандемии. Лишним не будет 😉
20 августа, 03:14
КАК А
800004
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