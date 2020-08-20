Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:09 20.08.2020 (обновлено: 11:47 20.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина фотографируется на рапсовом поле в Красноярском крае
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Способов определить, где вы находитесь, если ваш смартфон выключен, множество – даже отключение геолокации не делает вас полностью недоступным для слежки. Это возможно лишь при извлечении из аппарата батареи, что в современных устройствах невозможно, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании "Инфосистемы джет" Дмитрий Каросанидзе.
"Смартфон передает данные не только при отключенной геолокации, но и в выключенном состоянии. Он продолжает взаимодействовать с сетью и передавать информацию о местонахождении пользователя и силе сигнала от разных базовых станций. Эти данные попадают как к производителям устройств, так и к сотовым операторам – у них есть все возможности контролировать, где находится аппарат", — сказал он.
Единственный способ остановить передачу данных — вынуть батарею, однако в современных гаджетах это сделать невозможно.