https://ria.ru/20200820/1576014304.html

Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен

Способов определить, где вы находитесь, если ваш смартфон выключен, множество – даже отключение геолокации не делает вас полностью недоступным для слежки. Это... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T03:09

2020-08-20T03:09

2020-08-20T11:47

инфосистемы джет

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Способов определить, где вы находитесь, если ваш смартфон выключен, множество – даже отключение геолокации не делает вас полностью недоступным для слежки. Это возможно лишь при извлечении из аппарата батареи, что в современных устройствах невозможно, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200820/831930227.html" target="_blank">Прайм</a>" руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы джет</a>" Дмитрий Каросанидзе. Единственный способ остановить передачу данных — вынуть батарею, однако в современных гаджетах это сделать невозможно.

https://ria.ru/20200817/1575869198.html

К А Купите запасной (дешевенький и без GPSный) телефон на случай второй волны пандемии. Лишним не будет 😉 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфосистемы джет, технологии, общество