https://ria.ru/20200820/1576014217.html

Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа

Израильская армия нанесла удары по объектам палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа, в ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой с территории РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T02:07

2020-08-20T02:07

2020-08-20T02:07

хамас

израиль

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Израильская армия нанесла удары по объектам палестинского движения <a href="http://ria.ru/organization_KHamas/" target="_blank" data-auto="true">ХАМАС</a>, правящего в секторе Газа, в ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой с территории анклава, сообщила пресс-служба армии."Террористы запускали в течение дня воздушные шары с взрывчаткой из Газы в сторону <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>, что привело к пожарам на земле на юге Израиля. В ответ наши танки нанесли удары по военным постам ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении в <a href="https://twitter.com/IDF/status/1296216151261839371" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.С начала августа из Газы в сторону Израиля начали запускать воздушные шары с взрывными устройствами. В ответ армия Израиля неоднократно наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.Израильские военные 15 августа заявили, что система ПВО "Железный купол" перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа по израильской территории. Фрагмент ракеты-перехватчика системы ПВО повредил дом в городе Сдерот.

https://ria.ru/20200813/1575759985.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хамас, израиль, в мире