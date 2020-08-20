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https://ria.ru/20200820/1576013891.html
Лолита матом отреагировала на сообщения о "случившемся инфаркте"
Певица Лолита Милявская заявила, что некоторые СМИ распространили о ней ложные сообщения про "случившийся инфаркт". Опровержение певица разместила в своем... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T01:45
2020-08-20T01:45
культура
россия
шоу-бизнес
инфаркты
здоровье
лолита милявская
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Лолита Милявская</a> заявила, что некоторые СМИ распространили о ней ложные сообщения про "случившийся инфаркт". Опровержение певица разместила в своем <a href="https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Лолита также в грубой форме раскритиковала авторов соответствующих публикаций и усомнилась, что их можно называть "журналистами"."Сколько осталось журналистов вообще? Скажу, человек 5. Остальное — Помойка, которой главное "сенсация", — возмутилась артистка.Певица добавила, что сообщения про "инфаркт" прочитали ее близкие друзья, которые в итоге перепугались.По словам Лолиты, на распространение ложного сообщения авторы вдохновились словами восхищения певицы работой театра "Модерн".
https://ria.ru/20200728/1575018784.html
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россия, шоу-бизнес, инфаркты, здоровье, лолита милявская

Лолита матом отреагировала на сообщения о "случившемся инфаркте"

01:45 20.08.2020
2622
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певица Лолита Милявская. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певица Лолита Милявская заявила, что некоторые СМИ распространили о ней ложные сообщения про "случившийся инфаркт". Опровержение певица разместила в своем Instagram.
Лолита также в грубой форме раскритиковала авторов соответствующих публикаций и усомнилась, что их можно называть "журналистами".
Музыкант и композитор Юрий Лоза
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Лозу возмутили гонорары Лолиты
"Сколько осталось журналистов вообще? Скажу, человек 5. Остальное — Помойка, которой главное "сенсация", — возмутилась артистка.
Певица добавила, что сообщения про "инфаркт" прочитали ее близкие друзья, которые в итоге перепугались.
Актриса Лариса Гузеева
5 августа, 16:30Культура
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По словам Лолиты, на распространение ложного сообщения авторы вдохновились словами восхищения певицы работой театра "Модерн".

"Вчера на представлении в театре "Модерн" я сказала, что у меня от уважения к театру, режиссеру, к труппе чуть не остановилось сердце. Не дождетесь", — заключила певица.

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КультураРоссияШоу-бизнесинфарктыЗдоровьеЛолита Милявская
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