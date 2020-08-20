https://ria.ru/20200820/1576013701.html
Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в ходе вручения ордена белорусскому послу Олегу Паферову выразил поддержку Белоруссии, по его словам, страны сталкиваются с... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T01:24
2020-08-20T01:24
2020-08-20T01:24
протесты в белоруссии
мид венесуэлы
хорхе арреаса
венесуэла
белоруссия
в мире
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<strong>МЕХИКО, 20 авг - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_875e89b7815f2e97b25c2014e65391b9/" target="_blank" data-auto="true">МИД Венесуэлы</a> <a href="http://ria.ru/person_KHorkhe_Arreasa/" target="_blank" data-auto="true">Хорхе Арреаса</a> в ходе вручения ордена белорусскому послу Олегу Паферову выразил поддержку <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, по его словам, страны сталкиваются с похожими атаками.Согласно тексту документа, глава МИД "подтвердил поддержку правительства и президента Венесуэлы в эти трудные времена".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид венесуэлы, хорхе арреаса, венесуэла, белоруссия, в мире