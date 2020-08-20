https://ria.ru/20200820/1576013369.html

Описана взаимосвязь денег и счастья

Выражение "не в деньгах счастье" имеет конкретное физиологическое обоснование, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Люция Сулейманова. Она уверена, что... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T02:15

2020-08-20T02:15

2020-08-20T10:57

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Выражение "не в деньгах счастье" имеет конкретное физиологическое обоснование, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1575978908.html">радио Sputnik</a> психолог Люция Сулейманова. Она уверена, что погоня за деньгами актуальна до определенного уровня и для определенной категории людей. Хрупкое ощущение счастья недостижимо без денег, поскольку оно невозможно без еды, жилья, одежды и прочих атрибутов нормальной жизни. С другой стороны, если вы уже имеете все это, то постоянная погоня за улучшением условий жизни не сделает вас счастливым , объясняет Люция Сулейманова. Очень скоро такая гонка перестанет приносить желаемое удовлетворение, а виной тому — гормоны. На зависимость счастья от уровня достатка влияет не только гормональный фон, но и возраст.

https://radiosputnik.ria.ru/20190916/1558723611.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество