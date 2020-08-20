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Описана взаимосвязь денег и счастья
Выражение "не в деньгах счастье" имеет конкретное физиологическое обоснование, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Люция Сулейманова. Она уверена, что... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T02:15
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общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Выражение "не в деньгах счастье" имеет конкретное физиологическое обоснование, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1575978908.html">радио Sputnik</a> психолог Люция Сулейманова. Она уверена, что погоня за деньгами актуальна до определенного уровня и для определенной категории людей. Хрупкое ощущение счастья недостижимо без денег, поскольку оно невозможно без еды, жилья, одежды и прочих атрибутов нормальной жизни. С другой стороны, если вы уже имеете все это, то постоянная погоня за улучшением условий жизни не сделает вас счастливым , объясняет Люция Сулейманова. Очень скоро такая гонка перестанет приносить желаемое удовлетворение, а виной тому — гормоны. На зависимость счастья от уровня достатка влияет не только гормональный фон, но и возраст.
https://radiosputnik.ria.ru/20190916/1558723611.html
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Новости
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60
общество

Описана взаимосвязь денег и счастья

02:15 20.08.2020 (обновлено: 10:57 20.08.2020)
4284
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина отдыхает на территории парка ВДНХ в Москве
Женщина отдыхает на территории парка ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Выражение "не в деньгах счастье" имеет конкретное физиологическое обоснование, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Люция Сулейманова. Она уверена, что погоня за деньгами актуальна до определенного уровня и для определенной категории людей.
Хрупкое ощущение счастья недостижимо без денег, поскольку оно невозможно без еды, жилья, одежды и прочих атрибутов нормальной жизни. С другой стороны, если вы уже имеете все это, то постоянная погоня за улучшением условий жизни не сделает вас счастливым , объясняет Люция Сулейманова. Очень скоро такая гонка перестанет приносить желаемое удовлетворение, а виной тому — гормоны.
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"Если у человека деньги определяют счастье, то надо понимать, что предвкушение наших удовольствий определяет гормон дофамин. Он, к сожалению, быстро перестает вырабатываться на привычные раздражители. Если сегодня тебе нравится твое дело, твоя квартира и еда, которую ты покупаешь, то дофаминовым людям постоянно хочется все больше и все лучше. Через какое-то время такому человеку хочется перейти на какой-то другой уровень удовлетворенности жизнью", — рассказала радио Sputnik психолог.
На зависимость счастья от уровня достатка влияет не только гормональный фон, но и возраст.
"Неудовлетворенность своим уровнем жизни характерна для людей молодых. Они не оценивают ситуацию в жизни во временной перспективе. Молодежи кажется, что какая-то большая сумма может появиться случайно, а о том, что потом какое-то время денег не будет, они не переживают. Отсутствие финансовой безопасности у них не вызывает страха. Люди с опытом, люди после 35 лет уже строят временную составляющую. У них состояние счастья связано больше с безопасностью, чем с различными "хотелками". Они могут предпочитать постоянный и стабильный доход каким-то приключениям и надеждам", — рассказала Люция Сулейманова в интервью радио Sputnik.
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